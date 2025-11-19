Urge la donación de sangre cero positivo y negativo en Castilla y León

El Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León (Chemcyl) urge que se done sangre de los grupos cero positivo y negativo lo antes posible, y del resto de grupos en los próximos días.

"Todos los niveles han bajado de forma preocupante y se necesitan donantes de todos los grupos sanguíneos", han advertido desde el centro autonómico de hemodonación, que ha recordado que una sola donación puede salvar hasta tres vidas.

Para poder contribuir a esas necesidades diarias puede donar sangre cualquier persona sana, mayor de 18 años, que pese al menos 50 kilos y que no haya padecido ni padezca enfermedades transmisibles por vía sanguínea. Los hombres pueden donar 4 veces al año y las mujeres 3, siempre que entre donación y donación pase un tiempo mínimo de dos meses.

El grupo 0-, conocido como donante universal, es el único que puede aplicarse en urgencias extremas como hemorragias digestivas, accidentes de tráfico o aneurismas de aorta.

Pero también son imprescindibles las transfusiones para enfermos oncológicos en ciclos de quimioterapia, pacientes hematológicos, personas intervenidas con episodios hemorrágicos, politraumatizados y prematuros extremos.

En Castilla y León se requieren unas 450 donaciones diarias para cubrir las necesidades asistenciales, que pueden variar ampliamente: una intervención quirúrgica consume al menos dos unidades de sangre, mientras que un trasplante hepático puede precisar la aportación equivalente a entre 20 y 40 donantes.

La sangre tiene un periodo de caducidad y no se puede fabricar. Cuarenta y dos días es lo que dura un concentrado de hematíes conservado a entre dos y ocho grados centígrados, un pool de plaquetas sólo cinco días a temperatura ambiente y en agitación horizontal y, por el contrario, el plasma si esta ultracongelado y conservado a menos treinta grados bajo cero puede durar hasta un año.

Los puntos fijos y móviles de donación están disponibles en la web oficial centrodehemoterapiacyl.es. En la provincia de León, por ejemplo, se puede donar en el Centro de Salud José Aguado y en el Centro de Salud Cuatrovientos, además de campañas móviles en localidades como Sahagún, Bembibre, Astorga o Ponferrada durante el mes de noviembre.

Para donar, es necesario acudir con el DNI; y el personal sanitario realizará una entrevista confidencial y controles básicos (presión arterial, pulso y nivel de hemoglobina) para garantizar la seguridad del proceso.