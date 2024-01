La Diputación de Salamanca incentiva el relevo generacional en los pueblos

La Diputación de Salamanca en un nuevo ejemplo de su lucha contra la despoblación va a poner en marcha novedosas iniciativas para impulsar el relevo generacional en los pueblos. El presidente de la institución provincial salmantina, Javier Iglesias, anunció, acompañado del diputado de Empleo y Desarrollo Rural, Antonio Labrador, la puesta en marcha de dos ferias de relevo generacional en las que pondrán en contacto a negocios asentados en el mundo rural que vayan a cerrar con nuevos emprendedores interesados en continuar con estos trabajos. Las citas tendrán lugar el próximo mes de abril, el sábado 13 en La Alberca y el 20 en Villamayor. En este sentido, añadió que estos certámenes están encaminados a “salvar negocios, dar una segunda oportunidad y seguir creando oportunidades en el medio rural”,

Javier Iglesias afirmó que “es una dificultad encontrar a alguien que continúe con un pequeño negocio” en estas zonas. Según los datos del Ministerio de Industria, el 70 por ciento de las pequeñas y medianas empresas no tienen un plan de sucesión, y tres de cada diez no logran sobrevivir al cambio generacional. “Estos datos se agudizan en el medio rural, son negocios que entendemos que no pueden perderse porque dan un servicio importantísimo para la vida del municipio y mantienen el empleo, y son la puerta de entrada del asentamiento poblacional en estos lugares”, continuó.

Por ello, lanzó un llamamiento a las personas “que viven en las ciudades, donde no están contentos con la vida que tienen”, a quienes “estamos tendiendo la mano para que vengan a estas ferias y puedan tener la oportunidad de ser sus propios jefes”.

En este sentido, Iglesias detalló que desde la institución provincial ya analizaron que existen negocios de diferentes ámbitos interesados en este proyecto, como panaderías, negocios hosteleros o explotaciones agrarias y que suponen “una gran oportunidad de asentamiento de nuevos pobladores en los entornos que se ubican”.

Esta iniciativa está impulsada desde la Diputación a través de los fondos contra la despoblación del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de España y está centrada en “intentar salvar y dar una segunda oportunidad a negocios que en muchos casos son esenciales para la vida diaria de los municipios despoblados”. “Se trata de negocios, muchos de ellos de amplia tradición familiar, que no encuentran personas que les den continuidad por lo que, de esta manera, al publicitarlos, puedan servir de bases para otros emprendedores que están desando empezar un nuevo proyecto empresarial”, subrayó el presidente de la institución provincial.

El objetivo de la Diputación de Salamanca es llegar a 80 empresas y que a estas ferias acudan personas de toda España. Por ello, invitó a todos los interesados a apuntarse en esta iniciativa en las redes sociales creadas por este fin: negocioruralsalamanca, además de en el email negocioruralsalamanca@gmail.com o a través del teléfono 666278043.

Las ferias complementan así a otras iniciativas del gobierno provincial encaminadas a divulgar que existen oportunidades en el mundo rural y valorizarlo y ponerlo en positivo, como la línea de ayudas que pondrán en marcha en cuanto aprueben el presupuesto para dotar de 30.000 euros a los municipios que no tengan bar.