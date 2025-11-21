La Diputación de Salamanca y la legislatura de Buenos Aires acuerdan colaborar en proyectos de intercambio académico y formación

El subsecretario y la directora general de Relaciones Internacionales y Cooperación Institucional de la Legislatura de la ciudad autónoma de Buenos Aires, Pablo Garzonio y Ornela Vanzillotta, respectivamente, recibieron hoy en visita institucional a la delegación de la Diputación de Salamanca, encabezada por su presidente, Javier Iglesias, y la vicepresidenta tercera, Eva Picado. Durante el encuentro, se acordó abrir una línea de colaboración que contempla cooperar en proyectos de intercambio académico y de formación entre las dos instituciones.

La recepción fue promovida por la directiva de la Casa de Salamanca en Buenos Aires, que preside Rubén Mario Gómez, y se celebró con el objetivo de fortalecer los lazos de cooperación y consolidar los vínculos con la comunidad salmantina en Argentina.

En este sentido, se avanzó en posibilidad de firmar un futuro protocolo de colaboración entre la Diputación de Salamanca y la Legislatura que contemple la cooperación en proyectos de intercambio académico y formación, con el fin de promover el desarrollo de iniciativas conjuntas que contribuyan a la mejora de las relaciones sociales y culturales entre ambos territorios, permitiendo además avanzar en acuerdos más específicos en formación y desarrollo.

El presidente Javier Iglesias resaltó que estas acciones representan una oportunidad para fomentar la cooperación internacional y apoyar a la comunidad salmantina en Argentina. "Nuestra misión aquí es continuar con el proyecto que iniciamos el pasado año, estar en contacto directo con los salmantinos en Argentina, aprender de la experiencia mutua y buscar nuevas vías de colaboración que beneficien a ambas partes", afirmó.

Este viaje refleja la apertura de la Diputación de Salamanca a la cooperación internacional y el compromiso de seguir promoviendo las relaciones de hermandad y colaboración con la comunidad salmantina en Argentina.

La visita a la legislatura, que contó con la asistencia de las diputadas Cecilia Ferrero, Sandra Rey y Silvia Imás, así como representantes de la Junta Directiva de la Casa de Salamanca, se celebró en el salón Eva Perón y finalizó con una visita a las instalaciones de la legislatura, entre las que destaca su biblioteca, una de las más relevantes de Argentina.