La Junta de Castilla y León habilita la cita previa para la tramitación presencial de las ayudas al alquiler 2025

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, que dirige Juan Carlos Suárez-Quiñones, informa que, con motivo de la convocatoria de subvenciones destinadas al alquiler de vivienda en Castilla y León para el año 2025, ha habilitado un sistema de cita previa para la atención presencial en las oficinas de la Junta.

El plazo de presentación de solicitudes será del 1 de diciembre de 2025 al 30 de enero de 2026, ambos inclusive. Estas ayudas tienen como objetivo facilitar el acceso a una vivienda en régimen de alquiler a personas y familias con recursos económicos limitados.

Para quienes opten por realizar la solicitud de forma presencial, será recomendable concertar cita previa en las provincias con mayor volumen de solicitudes: Burgos, León, Salamanca y Valladolid.

La cita puede solicitarse a través del portal oficial https://citaprevia.somacyl.es/appointment o mediante atención telefónica en el número 983 450 544 en horario de 8:30 AM a 13:30 PM.

La Junta recomienda la presentación telemática de las solicitudes a través de la Sede Electrónica para agilizar la tramitación y evitar desplazamientos. Toda la información sobre requisitos, documentación y procedimiento está disponible en el portal de Vivienda de la Junta de Castilla y León: https://vivienda.jcyl.es.

Datos clave de la convocatoria:

-Plazo: del 1 de diciembre de 2025 al 30 de enero de 2026, ambos inclusive.

-Forma de presentación: preferentemente telemática; presencial con cita previa en Burgos, León, Salamanca y Valladolid.

-Teléfono de información y cita: 983 450 544 en horario establecido

-Portal cita previa: https://citaprevia.somacyl.es/appointment.

Estas ayudas, están dirigidas a personas mayores de edad que cumplan los requisitos establecidos en la convocatoria publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León el 21 de octubre de 2025.