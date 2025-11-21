Turégano invita a un fin de semana de ambiente mágico para culminar noviembre con su primera Feria Navideña y el impulso de la Diputación de Segovia

La villa segoviana de Turégano va a celebrar su primera Feria Navideña, con más de treinta puestos de artesanía y alimentación y con una programación que también integra actividades familiares entre un ambiente lúdico y mágico. Un evento que cuenta con el respaldo de la Diputación de Segovia en cuya presentación ha participado la vicepresidenta segunda y diputada del Área de Promoción Provincial y Desarrollo Rural Sostenible, Magdalena Rodríguez; junto al alcalde del municipio y diputado provincial, Juan Montes; su compañero de Corporación, Francisco González; y Ricardo Escudero, María Isabel Herrero y Mónica Contreras, como representantes de la Asociación Madre El Caño.

La plaza de la localidad va a ser el eje alrededor del cual va a girar esta primera Feria Navideña, que se va a desarrollar los días 29 y 30 de noviembre. La iniciativa la ha alumbrado la Asociación Madre El Caño, contando con la colaboración del Consistorio tureganense y a la que se ha sumado la institución provincial. Nace como evolución de la tradicional Feria Agrícola de San Andrés, como una manera de adaptarse a los nuevos tiempos y con el objetivo de ofrecer una propuesta festiva y familiar. Se prevé una inversión inicial conjunta que ronde los 30.000 euros, de los que la Diputación aporta 14.000, como “reflejo del compromiso para invertir en un evento heredero de un referente de la provincia”, como ha manifestado Magdalena Rodríguez.

Pasaporte Navideño

Los puestos que se van a ubicar en la plaza de Turégano ofrecerán sus productos y, además, el visitante podrá hacerse como un ‘Pasaporte Navideño’, de modo que quienes hagan compras en al menos seis puestos diferentes entrarán en el sorteo de artículos elaborados por los propios artesanos.

Durante más de dos meses, alrededor de un centenar de vecinos de todas las edades han trabajado en la creación de las decoraciones que van a transformar la plaza y las calles aledañas en un escenario navideño. Un esfuerzo colectivo que ha generado un fuerte sentimiento de comunidad y pertenencia, convirtiendo la feria en una celebración compartida, que ha llenado a todos de ilusión, incluso antes de su desarrollo. Igualmente, y como parte de la programación navideña, la iglesia parroquial de Turégano permanecerá abierta para todos los que deseen contemplar el Belén instalado, como complemento a la magia de la feria.

Al margen de los puestos de compra-venta, se van a llevar a cabo actividades como pintacaras y juegos, talleres de pintura y música y se incluye la visita de Papá Noel, en la tarde del sábado día 29. Ese mismo día, se celebrará un cocido popular (al precio de 15 euros, incluyendo bebida y postre), cuyos tickets se pueden adquirir en los bares de la localidad y en el Ayuntamiento, hasta el 24 de noviembre. Se incluye una opción para celíacos. Una jornada que se completará con el concierto de Daniel Romano, en el salón de actos del Ayuntamiento, con chocolate solidario a beneficio de la Asociación Española Contra el Cáncer.

El domingo, habrá vermú organizado por la charanga Falu&Cia. Por la tarde, se ofrecerá una cata de vinos, cuya venta de tickets se efectúa en el Consistorio. Previamente, la tarde y noche del sábado estará amenizada por una sesión con Dj.