Se dispara el coste laboral por hora efectiva en Castilla y León

El coste laboral por trabajador y mes en Castilla y León ha aumentado un 3,5 por ciento en el segundo trimestre de 2025, con respecto al mismo periodo del año anterior, hasta alcanzar los 2.932 euros.

Este incremento está por encima de la media nacional, que experimentó en el último año una subida del tres por ciento, hasta los 3.256 euros, según figura en la Encuesta Trimestral del Coste Laboral publicada hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE) .

El coste laboral más alto del país lo registró La Rioja, con 3.094 euros, tras el que se sitúa Andalucía, con 2.908 euros por trabajador y mes, mientras que el más bajo de España lo tiene Murcia, con 2.812 euros.

En cuanto al coste de la hora efectiva, creció un 6,4 por ciento en Castilla y León. De esta forma, el precio laboral por hora efectiva se situó en 23,08 euros, por debajo de la media nacional, de 24,99 euros tras un crecimiento interanual del 5,5 por ciento.

Por último, en el segundo trimestre del presente año el número de vacantes en la Comunidad se situó en 10.712, el siete por ciento del total del país. Las comunidades con mayor número en este aspecto fueron Cataluña (31.945), Madrid (26.896) y Andalucía (21.422), sumando entre las tres el 52,5 por ciento del total nacional. Por el contrario, La Rioja solo sumó 744 vacantes, apenas el 0,5 por ciento del conjunto del país.