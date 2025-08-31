Dos detenidos por una pelea con una navaja en Medina del Campo (Valladolid) y uno de ellos también por agredir a un policía

Agentes de la Policía Nacional detuvieron, en la madrugada de este domingo 31 de agosto, en la localidad vallisoletana de Medina del Campo a dos hombres, uno como presunto autor de un delito de lesiones y otro por un delito de atentado contra agente de la autoridad y otro de lesiones. Ambos formaban parte de una reyerta, con al menos seis personas, y uno de ellos esgrimió una navaja, con la que había ocasionado cortes en una mano al otro investigado y a sí mismo, según informaron fuentes policiales.

Una dotación de UPR (Unidad de Prevención y Reacción) de Policía Nacional prestaba servicio en la localidad, en el marco del dispositivo especial de seguridad debido a las fiestas locales, cuando varios ciudadanos les requirieron para indicarles que se estaba produciendo una entre pelea multitudinaria entre varias personas junto a la disco movida de la Ronda de Santa Ana.

Los agentes, que se encontraban a escasos 50 metros, intervinieron inmediatamente. Allí encontraron a unas seis personas golpeándose que hicieron caso omiso a las indicaciones de los agentes, por lo que se vieron obligados a utilizar la fuerza mínima indispensable para separar a las partes e identificarlos. Al parecer, una discusión de índole particular había originado la pelea, en la que uno de los implicados llegó a esgrimir una navaja, con la que ocasionó un corte en la mano a otro varón, el cual manifestó a los agentes su intención de denunciar los hechos.

La víctima de la agresión fue trasladada al Hospital Comarcal por una ambulancia comisionada al lugar, para ser atendida de la herida en la mano. Los agentes procedieron a la detención del individuo que portaba la navaja, la cual todavía llevaba entre su ropa -y fue intervenida- como presunto autor de un delito de lesiones.

Mientras tanto, otro varón, quien según los testigos presenciales también había golpeado a la víctima propinándole numerosos puñetazos, pretendía constantemente seguir con la agresión hacia las otras personas, aún en presencia de los agentes. Este individuo se mostró violento ante los policías, y durante la intervención arremetió contra uno de los agentes propinándole un empujón, por lo que finalmente tuvo que ser reducido por varios policías, ya que no atendía las indicaciones de los actuantes.

Vistos los hechos se procedió a su detención como presunto autor de un delito de lesiones y otro de atentado contra agente de la autoridad. Tras identificar al resto de las personas implicadas en la pelea, se ha procedido al traslado de los detenidos, el primero de ellos al Hospital Comarcal, y el segundo a dependencias policiales.

El detenido trasladado al centro hospitalario presentaba un corte que al parecer se ocasionó el mismo con la navaja en la muñeca izquierda, que fue tratado por los servicios sanitarios sin que revistiese gravedad. Ambos detenidos han sido puestos a disposición de la autoridad judicial, que ha decretado su libertad.