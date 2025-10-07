La dramaturga Helena Pimenta, Premio de Honor de las artes escénicas de Castilla y León

La directora y dramaturga Helena Pimenta será distinguida con el Premio de Honor en la primera edición de los Premios de Artes Escénicas de Castilla y León, que organiza Artes Escénicas Asociadas de Castilla y León (ARTESA), con el apoyo de la Junta, Diputación y Ayuntamiento de Burgos.

Su elección por un jurado formado por programadores de la red de teatros y circuitos escénicos de Castilla y León se ha basado en que “ejemplifica la originalidad genuina del creador, el rigor intelectual y el coraje de significarse como unos años en los que las artes escénicas se estaban configurando como un instrumento de reflexión de la sociedad española”.

El reconocimiento se entregará en una gala que se celebrará el 16 de octubre en el Teatro Principal de Burgos, que contará, entre otros con actuaciones de Fetén Fetén, el Trío Caracol, la compañía Rita Clara, Cidanz producciónes y el colectivo de danza urbana H3B, que abrirá la gala con una actuación de 25 bailarines sobre el escenario.

El presidente de ARTESA, Alberto Estébanez, ha recordado, en rueda de prensa, que este colectivo engloba a cuarenta y dos empresas de artes escénicas de Castilla y León, y busca con estos premios reconocer el talento en este campo, como “seña de identidad y marca del territorio”.

La gala será conducida por la actriz burgalesa Eva Manjón, famosa por su participación en varias series televisivas, y el vallisoletano César Catalina, actor de teatro y televisión y actualmente al frente de la escuela de artes escénicas ‘El emboscadero’.

Durante la gala, se hará entrega de los premios a los mejores espectáculos en los apartados de Mejor espectáculo de teatro y Mejor espectáculo para la infancia y la juventud.

También se dará a conocer el Premio Revelación y se entregará un Galardón a la Excelencia al programa ‘Clunia Cultural de la Diputación de Burgos.