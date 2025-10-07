Los senadores del PP piden la dimisión de Ana Redondo: "Desprecia la dignidad de las mujeres"

Los senadores del PP de Segovia, Paloma Sanz,Juan José Sanz Vitorio y María Ángeles García piden una vez más la dimisión de la Ministra de Igualad, Ana Redondo, por su "desprecio a la dignidad" las mujeres y por desproteger a las víctimas de violencia machista a cuenta de los fallos en las pulseras anti maltrato.

"Los integrantes del Gobierno más feminista de la historia, son quienes han demostrado ser los peores enemigos de las mujeres”, denuncian los parlamentarios populares.

“Este Gobierno deja a las mujeres a merced de los violadores y maltratadores y erosiona la igualdad”, advertía Paloma Sanz, quien recordaba que a pesar de las advertencias de técnicos e instituciones sobre los continuos fallos en las pulseras que dejaron desprotegidas a las mujeres de sus maltratadores, la ministra "no hizo caso”, y “ahora se da cuenta después de verse acorralada por sus propias chapuzas”.

"Si el sistema opera con total normalidad, ¿por qué los propios jueces ya no confían en las pulseras?, ¿por qué están dejando de imponerlas?, ¿por qué las propias víctimas no las quieren?”, se preguntan los senadores.

“A Ana Redondo la cercan cada vez más las evidencias y sus propias mentiras en el escándalo de las pulseras", insisten, en alusión a que primero dijera que no se habían producido “prácticamente excarcelaciones” por las deficiencias y el descontrol de los dispositivos (19 de septiembre) y que ahora diga que realmente no lo sabe y que está a la espera de que el CGPJ y la Fiscalía le faciliten esa información (06 de octubre).

"¿En qué quedamos? Si no lo sabe ahora, ¿por qué frivolizó y engañó con una información tan sensible en un primer momento? ¿Es esta la consideración que el Gobierno y la Ministra de Igualdad tienen a las mujeres?, se preguntan, al tiempo que afirman que Redondo no puede estar ni un minuto más en el cargo.

Finalmente, advierten de que nadie ha beneficiado más a los agresores y perjudicado más a las víctimas de la violencia machista que este Gobierno, primero con la ley del “sólo sí es sí”, que a día de hoy sigue aliviando condenas a agresores y violadores (más de 1.400), después convirtiendo los puntos violeta en una corruptela para amiguetes y ahora poniendo en peligro la vida de las víctimas de violencia machista con pulseras anti maltrato de baratillo. "Todo ello supone una mala gestión del buque insignia de los ministerios de Pedro Sánchez", finalizan.