Ecologistas y plataformas vecinales se unen en el rechazo a 13 plantas de biogás de Zamora

Plataformas vecinales y grupos ecologistas han participado este sábado por la tarde en una manifestación en contra los trece proyectos de plantas de biogás que se pretenden impulsar en la provincia de Zamora por los perjuicios que conllevarían.

La movilización, que ha reunido a cerca de medio millar de personas, ha estado convocada por la Plataforma Provincial Stop Biogás Zamora, creada por los colectivos vecinales que han surgido para rechazar los proyectos en algunos de los municipios afectados por las instalaciones.

En Zamora se han proyectado hasta el momento trece instalaciones de este tipo, aunque en dos de los casos los promotores ya han desistido y en otros cuatro existe contestación social en los municipios afectados.

Salvo uno de los proyectos, en el que la planta ha iniciado las obras de construcción en Cerecinos de Campos, en el resto se está todavía en la fase previa de tramitación, aunque ese proceso se realiza "con secretismo", ha denunciado el grupo Ecologistas Zamora.

Esa asociación ha subrayado la importancia de la movilización ciudadana en este momento para evitar que el silencio facilite que "proyectos tan nocivos para el medio rural sigan adelante sin cortapisas", ha declarado su presidente Julio Fernández.

Por su parte, el portavoz de la Plataforma Provincial Stop Biogás Zamora, Jenaro Leal, ha aludido a la "gran toxicidad" de los gases que se generan en la producción del biogás y las sustancias químicas y los metales pesados que acabarán en los acuíferos.

Del mismo modo, ha hecho referencia a los "olores inmundos de las descargas y del producto resultante del proceso" de obtención del biogás y sobre la posibilidad de que en un futuro las plantas puedan ampliar su actividad para tratar también residuos industriales más tóxicos.

Los manifestantes han coreado gritos de "Zamora no se vende" y han advertido del peligro que pueden suponer esas instalaciones bajo el gancho de "unos cuantos posibles empleos y unos supuestos ingresos en impuestos", con el que se "ha puesto precio a nuestra salud y al futuro de nuestra provincia", según han apuntado en el manifiesto leído en el acto de protesta.

La manifestación, que ha partido de la plaza de Viriato y ha llegado a la plaza de la Marina, junto a la Delegación Territorial de la Junta, ha estado encabezada por una pancarta en la que se ha leído "No malos olores. No emisión de gases perniciosos. No contaminación de acuíferos".

La protesta ha servido además para denunciar que las obras de uno de los proyectos, impulsado en Peleas de Abajo, se han iniciado pese a no contar aún con la licencia ambiental necesaria.