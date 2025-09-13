Educación retomará en octubre las clases extraescolares gratuitas en el medio rural de Castilla y León

La Consejería de Educación promoverá de nuevo a partir de octubre las actividades extraescolares sin coste alguno para las familias que residan en el medio rural de la comunidad.

Un programa con una gran acogida que tiene como finalidad principal fomentar la motivación escolar del alumnado de Educación Primaria y de ESO, reforzando aprendizajes básicos (comprensión lectora, resolución de problemas y cálculo, así como lengua extranjera-inglés) a través de la adquisición de competencias digitales, según informan fuentes del departamento que dirige Rocío Lucas.

Así, con el fin de mantener la equidad como pilar fundamental del sistema educativo de Castilla y León, la Consejería de Educación llevó, durante los cursos 2023-2024 y 2024-2025, estas actividades extraescolares a 12.606 estudiantes de la comunidad, ofreciendo alternativas para superar las dificultades que pueden derivarse del hecho de pertenecer a dichas zonas.

En concreto, con estas actividades extraescolares dirigidas a centros educativos sostenidos con fondos públicos situados en zonas vulnerables y del mundo rural, se ayudó a 9.202 estudiantes en riesgo de exclusión digital a mejorar dichas competencias para desenvolverse en el mundo actual.

Esto incluye habilidades para el uso seguro y responsable de la tecnología, así como la participación en la sociedad digital. Las actividades, que se han dividido en 15 sesiones de trabajo presenciales de dos horas de duración, han estado dirigidas a 4º a 6º de Primaria y 1º a 4º de Educación Secundaria Obligatoria.

Por otro lado, la Consejería de Educación también promovió actividades extraescolares en centros públicos del medio rural que han llegado a 3.404 escolares de Educación Primaria y de Educación Secundaria Obligatoria.

A través de ellas se ha facilitado el refuerzo educativo y la mejora de las competencias instrumentales a través de los saberes básicos de Lengua, Matemática e Inglés, siendo la competencia digital el cauce principal para su consecución.

Las actividades han constado de ocho sesiones de trabajo de dos horas cada una y la metodología didáctica empleada por el profesorado ha implicado un rol activo y participativo del alumnado, adaptada a sus propias experiencias, características y ritmos de aprendizaje, a través del uso de materiales y recursos digitales y tecnológicos variados.

"Garantizamos la igualdad de oportunidades para que un servicio básico, como es la educación, siga prestándose en todo el territorio autonómico sin distinciones y con unos altos estándares de calidad", destaca Rocío Lucas.