El leonesismo arremete contra CCOO y UGT por convocar una manifestación en Valladolid en defensa de los bomberos forestales

Conceyu País Llionés ha arremetido este sábado contra UGT y CCOO por haber convocado el 24 de septiembre en Valladolid una manifestación estatal para exigir la equiparación de las condiciones laborales y retributivas de todos los bomberos forestales del país.

Una protesta en la que también se reclamará una política anti-incendios “global, uniforme y perfectamente coordinada” y un dispositivo “público, estable, con formación continua y constante”.

“Las direcciones centralistas de UGT y CCOO ningunean a León” lamenta la formación y subraya que la provincia vallisoletana es “el lugar de la actual autonomía donde menos, por no decir ninguna hectárea, se ha quemado este verano”.

“Los sindicatos mayoritarios vuelven a caer en la trampa del capitalismo más reaccionario al concentrar en los centros de poder y riqueza todas las iniciativas sociales. Es un insulto hacia los habitantes del País leonés y Ourense, quienes más hemos sufrido los incendios este verano, que ni de lejos han ocurrido en la parte castellana”, argumentan y añaden que la convocatoria en Valladolid es un error “porque la manifestación celebrada ante la Junta por contra los incendios en agosto reunió a quinientas personas mientras que la convocada por los brigadistas en León reunió a más de dos mil en dos horas de duración”.

Afirman que les consta que la delegación leonesa de Comisiones Obreras pidió que se celebrara en León, “pero el rancio centralismo de la ejecutiva autonómica postuló a Valladolid, cuya obsesión centralista ya se demostró cuando fulminó a su secretario general en León por defender su tierra y la autonomía leonesa, como es el sentir mayoritario de la población y la clase trabajadora leonesa”.

Además, añaden que la autonomía leonesa es la herramienta "más potente" para luchar por el futuro, entre otros, el de la naturaleza y los bosques”.