Emotivo pistoletazo de salida a las Fiestas de la Virgen de San Lorenzo de Valladolid

Los vallisoletanos abarrataron la Plaza Mayor para disfrutar del pregón de las Ferias y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo de Valladolid, que corrió a cargo a cargo de las "Wallkirias Pisuerga". Unas mujeres que transmitieron un mensaje muy emotivo, y lleno de fuerza.

Paula Gutiérrez fue la encargada de iniciar el discurso y señaló “qué honor es para nosotras las Vallkirias Pisuerga salir a este balcón para daros la bienvenida a todos los vallisoletanas y vallisoletanos, y a todos aquellos turistas que se unen a nuestras fiestas porque saben que venir a Valladolid es una apuesta segura. Porque toda España sabe que Valladolid es de primera… y estos días debemos mostrar aquello que nos hace únicos… nuestra gastronomía, nuestros vinos, las fiestas, la cálida acogida de nuestras gentes y nuestras peñas”.

“Pero Mirad, -añadió-, mirad como el Conde Pedro Ansúrez luce su pañuelo morado colocado por las peñas. A él le encomendaron la tarea de fundar la ciudad de Valladolid hace 950 años. Pero esta ciudad que hoy representamos fue mucho más… porque conviene recordar que Valladolid fue dos veces capital de España, que los Reyes Católicos se casaron en secreto hace 555 años, que Colón pasó sus últimos años de vida aquí, que Miguel de Cervantes escribió su novela más famosa El Quijote, y que es ciudad donde también nacieron ilustres como Rosa Chacel, José Zorrilla y otro Miguel, pero en este caso Delibes, que nació y murió y llevó a Valladolid por bandera”.

Saray Maestro cogió el relevo y afirmó que “cómo no nos vamos a sentir orgullosas y nerviosas de ocupar este lugar tan destacado”. “Es el momento de agradecer a quien nos ha dado el privilegio de ser pregoneras, al excelentísimo alcalde de Valladolid Jesús Julio Carnero y a toda la corporación municipal. Gracias por habernos elegido para representar a los vallisoletanos en el inicio de las Fiestas de la Virgen de San Lorenzo 2024”, subrayó.

En este sentido, aseguró que “no sabemos si es porque nuestro Conde Ansúrez levantó el Puente Mayor cerca de donde entrenamos, o si Colón se inspiró en sus viajes para conquistar las Américas navegando por el río Pisuerga, o simplemente por aquello de que ¨el Pisuerga pasa por Valladolid¨, que nacimos hace ya casi tres años las Vallkirias Pisuerga, buscando una fuerza común”.

“Y a pesar de nuestra corta trayectoria como equipo de piragüismo, son numerosos nuestros logros y campeonatos conseguidos. Y con orgullo paseamos el nombre de nuestra ciudad y nuestro río Pisuerga allá por donde vamos. Es un sentimiento indescriptible competir en nombre de Valladolid”, declaró Saray Maestro.

“Y es que Valladolid tiene buena imagen de ciudad deportiva y solidaria”, declaró Henar Alonso-Pimentel, quien también resaltó que Valladolid es “ciudad de grandes equipos, estamos representados en las categorías de élite en numerosas modalidades deportivas, compitiendo en todas a un altísimo nivel. Con destacados deportistas q son un ejemplo para todos nosotros y nos brindan extraordinarios momentos que disfrutamos como ciudad. Está claro de Pucela es de 1ª y lo seguiremos siendo”, dijo desde el balcón Consistorial.

También quiso dejar claro que “es una ciudad solidaria, que año tras año bate el récord de participación en la Marcha contra el cáncer… ya es un clásico ver esa marea verde por las calles de Valladolid, porque somos solidarios y respetuosos.

“Y por este respeto a quienes nos hicieron grandes como ciudad, este año las peñas buscan rendir homenaje a una de nuestras más importantes, Concha Velasco. Su objetivo es batir el Récord Guinness saludando todos como artistas a Concha con una chistera para que nos devuelva el saludo desde el cielo… no hay duda de que lo conseguiremos en honor a Concha”, recordó.

Henar Alonso-Pimentel dejó el micrófono a la presidenta de las “Wallkirias”, Nachi García, que fue la encargada de cerrar el pregón, y afirmó que “todas nosotras, las que conformamos el equipo VKP, llegamos a este deporte por casualidad; la vida nos dio otra oportunidad y nos agarramos fuerte, sin miedo buscando la esperanza y las ganas de vivir, una salida a una situación complicada, pensando que sería bueno para nuestra recuperación y así ha sido. Con nuestro nombre por bandera, haciendo honor a la ciudad y a nuestro río. Como buenas castellanas: duras, fuertes, comprometidas, solidarias y muy trabajadoras, nos hemos convertido en lo que hoy somos. Como dice nuestro himno: llegan con la pala siempre al ritmo del tambor, reman las Vallkirias siendo un solo corazón”.

“Demostrando que no importan ni la edad, ni los miedos, ni no haber practicado deporte nunca… Tu equipo te hace sentirte mejor, juntas somos más fuertes, rendirse no es una opción, siempre hay que seguir con más ganas, siempre, así sin buscarlo hemos visto que sí se podía. Como premisa fundamental de nuestro proyecto cuando sientas que vas a rendirte, piensa por qué empezaste…”, añadió.

Nachi García recordó que “nuestro lema en cada entrenamiento es… VALLKIRIAS PISUERGA… VAMOS!!!”, un mensaje que resonó en toda la Plaza Mayor. Por todo esto, indicó que “solo podemos estar agradecidas por el apoyo, la ayuda y el cariño que recibimos, gracias por considerar que VKP es un proyecto de vida, demostrando que el deporte siempre es salud, que Valladolid es solidaria y que el Pisuerga tiene mucho que DAR a su ciudad, así que sigamos construyendo puentes que fortalezcan nuestras relaciones”.

“Muchas gracias de corazón, ha sido un honor para nosotras estar hoy aquí, ¡algo inimaginable! Disfrutemos de las fiestas con alegría, respeto y responsabilidad, demostrando lo grandes que somos y lo bien que hacemos las cosas en Valladolid. Recordad que todo aquí es de Primera. ¡¡¡¡Qué comiencen las fiestas de la Virgen de San Lorenzo!!!! ¡Qué Viva Pucela y qué Viva su gente!”. De esta forma las “Wallkirias del Pisuerga” cerraron el pregón.