Empresarios y responsables de centros educativos analizan en Zamora la respuesta que puede dar la FP a las necesidades del sector industrial

Cerca de 60 empresarios y representantes de centros educativos que imparten familias profesionales de toda la industria de Zamora participan hoy en el IES ‘Universidad Laboral’ en un encuentro organizado por CaixaBank Dualiza; la Junta de Castilla y León, la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Zamora y la CEOE-Cepyme para analizar la situación, los retos y las soluciones que se pueden implementar para darles respuesta desde la Formación Profesional, además de la forma de atraer y fidelizar nuevo talento joven, aprovechando la aplicación definitiva de la nueva Ley orgánica 3/2022 de Ordenación e Integración de la FP.

“Yo siempre he dicho que, en Zamora, no hay falta de trabajo, sino de manos para trabajar. Sobran universitarios, mientras que no hay para el oficio prácticamente, no hay torneros ni fresadores pero a nivel nacional. No hay nada y los que hay están muy solicitados. No es de hoy, sino de hace muchos años”, recalcó Pedro Maderal, gerente de Mecanizaciones Guerrero, empresa zamorana que fabrica piezas para el sector industrial, con especialización en piezas para máquinas industriales.

“Ningún gobierno se ha interesado por la Formación Profesional desde hace 40 años. Nosotros somos nueve, ahora mismo, y estamos cubiertos pero se pone uno de baja, una enfermedad larga, y no puedes llamar a nadie porque no hay”, explicó.

En este sentido, Pedro Maderal comentó que su empresa tiene relación con las escuelas de Formación Profesional, aunque “no hay demasiado donde elegir”, a pesar de las posibilidades laborales que ofrece el sector. “Tenemos gente de prácticas todos los años la Universidad Laboral pero tampoco hay mucho donde elegir porque no hay muchos alumnos. Antes, había más y hay posibilidades de trabajo en este sector”, aseguró.

“En todos los pueblos había albañiles y fontaneros. Hoy, no hay nada. Lo matamos nosotros mismos. Todos queremos un universitario. Yo también entiendo que queremos que nuestros hijos lleguen a lo máximo pero es así la vida. Ningún gobierno se ha preocupado por esto desde hace muchos años”, reiteró.

Empleo y competitividad

CaixaBank Dualiza es el proyecto de la Fundación por la Formación Dual CaixaBank, dedicado a la promoción de la FP y su modalidad dual, con el que pretende “fomentar” la Formación Profesional dada la importancia de esta modalidad formativa en el futuro de la sociedad, “como base para mejorar el empleo del alumnado y la competitividad de las empresas que cuentan con esos jóvenes como fuente de talento”.

“Hemos seleccionado por familias profesionales que están vinculadas al sector industrial en Zamora, incluyendo también el sector industrial agroalimentario, que no entraría dentro de los CNAE (Clasificación Nacional de Actividades Económicas) habituales pero hemos considerado que sería muy interesante para esta provincia”, explicó la coordinadora territorial de CaixaBank Dualiza en la zona norte, Cristina Rodríguez.

“Tenemos desde talleres mecánicos hasta calefacción y electricidad. Intentamos abarcar lo que es toda la industria de Zamora, no solamente el metal. Inicialmente, solemos hacerlo solo del metal porque abarca los mismos CNAE pero, en este caso, hemos incluido industrias agroalimentarias porque creemos que es muy importante que trabajemos este perfil profesional y está muy vinculado a la formación que necesitan de sus estudiantes”, aclaró.

Cristina Rodríguez hizo hincapié que hay “necesidad” en “todos” los sectores. “Necesitamos electricistas, fontaneros, mantenimiento industrial y, sobre todo, muchos jóvenes que estudien mecanizado. Hay demanda en el sector industrial para todos los sectores”, aseguró.

“El sector tiene grandes retos por delante en la próxima década. Vamos a tener en torno a un 72 por ciento de relevo generacional en los próximos diez años y tendremos, aproximadamente, 46.000 oportunidades de empleo para técnicos de Formación Profesional en Castilla y León para el sector industrial”, subrayó.

De esta forma, advirtió de que será preciso “formar” a personas que ya están trabajando pero que no cuentan con “una formación profesionalizante” y apostilló: “Nos enfrentamos a una gran brecha de género. Siete de cada diez trabajadores en el sector industrial, en Zamora, en Castilla y León y en España, son hombres. Por lo tanto, no podemos perder el talento femenino. Tenemos que traer más más mujeres a este sector y hacerlo atractivo para que los jóvenes lo elijan como una carrera profesional”.

Asimismo, la coordinadora territorial de CaixaBank Dualiza valoró que la transición digital y la transición medioambiental están “marcando” la economía. “Queremos ver que se incorporan alumnos de Formación Profesional, que les cubren su perfil técnico. También van a ser vectores de cambio dentro de sus empresas porque están formados en sostenibilidad del sector productivo y en digitalización”, destacó.

“Creemos que la Formación Profesional es una herramienta clave para que este sector pueda ser competitivo en Castilla León y para poder dar respuesta a todas estas necesidades de talento que tiene ahora y que tendrá en los próximos años”, apuntó.

675.000 oportunidades de empleo

Según el Observatorio de CaixaBank Dualiza, la economía de Castilla y León generará casi 675.000 oportunidades de empleo en la próxima década, de 2025 a 2035, que estará liderada por el sector de la industria del metal, en el que se registrarán 118.223. De ese total de oportunidades laborales, 43.073 estarán dirigidas a titulados en Formación Profesional. La mayor parte de ellas, más de un 80 por ciento, será por remplazo de trabajadores que pasan a la jubilación.

Por su parte, el director del Segmento de Pymes en Castilla y León de CaixaBank, José Manuel Prada, incidió en la pretensión de la entidad bancaria de “dar visibilidad” a a la “importancia” de la Formación Profesional para las empresas de la Comunidad autónoma. “Sobre todo, intentar anticiparnos a las necesidades que va a haber de técnicos en Formación Profesional porque, dentro de una década, aproximadamente, va a haber mucha necesidad”, aseguró.

“Queremos poner en contacto a las empresas y los centros educativos, que son los grandes protagonistas para que esto salga adelante”, apuntó.

Ley de Formación Profesional

a directora provincial de Educación, María Teresa Pérez, consideró “valiosísima” la iniciativa emprendida por CaixaBank Dualiza, “una oportunidad” para “visibilizar” la Formación Profesional como “importante motor de desarrollo y de oferta formativa de éxito”.

En este contexto, incidió en que se trata de un “espacio de diálogo, encuentro y cooperación” entre los centros educativos y el tejido empresarial. “En un modelo de Formación Profesional Dual, las empresas son nuestras aliadas y agradecemos la participación importante que ha habido en este encuentro para seguir tejiendo entre todos esas redes de colaboración y que FP de Zamora sea cada vez de mayor calidad y permita dar respuesta a las necesidades del sector”, indicó.

“Es básico. Es la formación del presente y del futuro que tenemos que dar a nuestros alumnos y, evidentemente, nuestras empresas tienen ese conocimiento, esa experiencia y el abrir la puerta al talento joven, al talento que se está formando. Es imprescindible y, más, en un contexto en el que, con la nueva Ley de Formación Profesional establece esa FP Dual desde el primer curso de su formación”, resaltó.

La directora provincial de Educación precisó que, por lo que se refiere al sector, se están formado en Zamora en torno a 700 alumnos. “De hecho, el 93 por ciento de los que hemos tenido ya está trabajando. La inserción es muy alta. Esas cifras hablan por sí solas y nos dan la responsabilidad de seguir trabajando en ello”, rubricó.

ECyL

El gerente provincial del ECyL, Efrén Fernández, expresó su agradecimiento a CaixaBank por la iniciativa y apuntó que el Servicio Público de Empleo acudió al acto para explicar a los empresarios las políticas activas de empleo “que pueden aprovechar o de las que se pueden valer para mejorar su proceso productivo y la economía de sus empresas”.

Efrén Fernández hizo hincapié en el empleo y las actividades desarrolladas en las oficinas de Empleo “con las subvenciones y las actividades a favor de los empresarios”, como la selección de candidatos, la presentación de ofertas de empleo y la formación.

“Tenemos iniciativas muy interesantes de formación que pueden ser aprovechadas por las empresas, tanto dedicadas a certificados de profesionalidad como a microacciones, la formación con compromiso de contratación y la formación dual como el programa Forcarem”, enumeró.

“Detectamos un creciente interés por los oficios, en todo lo que tenga que ver con actividades relacionadas con carpintería, fotovoltaica, electricidad y fontanería, y la Junta acaba de crear desde hace dos años la línea Forcarem, que aúna la formación y el empleo en las empresas, con una subvención de hasta el cien por cien de los salarios y las cotizaciones sociales”, anotó.

Oportunidad

Por último, el secretario general de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Zamora, Javier Díaz, consideró una “oportunidad extraordinaria” la jornada de hoy para establecer una conexión entre los mundos educativo y empresarial. “Entendemos que, en un sector tan importante como el industrial, en el que hay puestos de trabajo con un elevado nivel adquisitivo y con mucha importancia, es importante que las empresas conozcan qué puede ofrecer el sistema educativo y, sobre todo, que el sistema educativo se adapte a las necesidades de las empresas”, expuso.

“A veces, vamos un poco más despacio en el sistema educativo que lo que va la empresa, que necesita unos perfiles profesionales, a veces, con una cualificación que no se da todavía en los centros educativos. La verdad es que se necesitan operarios de todo tipo de actividades, sobre todo, profesionales cualificados”, concluyó.