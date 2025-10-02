Esta localidad es en la que ha hecho más frío de España este jueves 2 de octubre

El frío se está dejando notar en toda España. Pero ha habido un punto, este jueves 2 de octubre, que ha registrado la temperatura más baja del país. Contrastando con otros municipios que durante la jornada de hoy superarán con creces los 30 grados, el punto más frío de España ha registrado 0,1 grados bajo cero. Este municipio no es otro que el segoviano de Cuéllar, que fue el punto más frío de nuestro país, por delante de las localidades cántabras de Reinosa y Valderredible, donde los termómetros bajaron hasta los 1,1 grados.

Además, según los datos recogidos por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), entre los diez valores más bajos también se encuentran el puerto del Pico (Ávila), con 1,2 grados; Aguilar de Campoo (Palencia), con 1,3 grados y Palacio de la Sierra (Burgos), con 1,7 grados.

Para la jornada de este jueves 2 de octubre en Castilla y León, se esperan cielos despejados y temperaturas, que en el caso de las máximas, podría subir ligeramente. Entre las capitales de provincia las máximas se moverán entre los 27 grados de Valladolid y Zamora, y los 24 de Ávila y Segovia.