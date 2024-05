La «estabilidad» del PP frente a la «agonía» del PSOE

Arrancó una nueva campaña electoral, este vez con la vista puesta en Europa, el próximo 9 de junio. Y no hubo que esperar a la tradicional pegada de carteles. Doble acto electoral del Partido Popular, en Valladolid y en Salamanca, con la participación del presidente de la formación en la Comunidad, Alfonso Fernández Mañueco y el candidato Raúl de la Hoz.

En la capital vallisoletana donde estuvo arropado por la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, y el alcalde y presidente de la Diputación, Jesús Julio Carnero y Conrado Íscar respectivamente, Fernández Mañueco destacó que «frente a la agonía de Pedro Sánchez se encuentra el Gobierno de Castilla y León que ofrece certidumbre, seguridad y estabilidad».

Es por ello que apeló a todos los militantes y cargos de su partido a una gran movilización para ganar el próximo 9 de junio. «Estas son nuestras elecciones, son las elecciones de España, quiero liderar otra gran victoria del PP en las elecciones europeas», proclamó.

El dirigente popular cargó contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y sus políticas, pero sobre todo se preguntó «quién es esa ministra que habla de futuro pero representa políticas del pasado», en referencia a la cabeza de lista del PSOE, Teresa Ribera. «No hará nada en Europa, nada en despoblación, nada para el mundo rural, nada de nada», remató.

Tras calificarla de «sumisa» y de que pactará con quien le diga Sánchez, planteó que en estas elecciones existe dos opciones, la que representa el Partido Popular y su candidato en la lista Raúl de la Hoz, o las políticas de Pedro Sánchez. «El futuro de Valladolid y de Castilla y León no pasa por Sánchez, ni por el PSOE; el PP es el único para frenar al sanchismo», manifestó.

Agravios y ofensas

No hay duda de lo que queremos: frente a la agonía de Sánchez está el PP que en el Gobierno de Castilla y León ofrece certidumbre, seguridad y estabilidad», defendió, y afirmó que «se necesita un Partido Popular fuerte para frenar las políticas de Sánchez, decirle que no se juega con la Constitución, que rechazamos la amnistía que regala a los separatistas», a la vez que incidió en «parar los privilegios» y oponerse a los agravios y ofensas a Castilla y León».

También, tuvo palabras para Raúl de la Hoz, que tendrá que dejar el Parlamento de Castilla y León y le obligará a nombrar a un nuevo portavoz. «Toda tu trayectoria es un servicio a Castilla y León, te queremos en Europa en el equipo de Feijóo», afirmó, para pedirle que no vea «siglas», sino personas.

El candidato en la candidatura del Partido Popular a las elecciones europeas y portavoz del Grupo Popular en las Cortes, Raúl de la Hoz, afirmó hoy que su objetivo es “acercar Europa a la Castilla y León real” de los jóvenes, mujeres, agricultores y trabajadores y se mostró convencido de que con una victoria de su partido el 9 de junio “perderá Sánchez y ganará España”.

Mientras, De la Hoz explicó que afronta esta campaña para “hablar de lo que importa y después defender a los ciudadanos de Castilla y León” en Europa, donde mencionó las infraestructuras, el Corredor Atlántico, la PAC o las políticas de lucha contra la despoblación. “Lo haré con ilusión”, apostilló.

En este sentido, apostó por una “Europa que debe ser útil” y no “ese ente alejado que dicta normas”, sino que dé una respuesta a los ciudadanos de Castilla y León, pero también “de salvaguardar los intereses de un país cuando no lo hace el Gobierno”.

De la Hoz manifestó que estos comicios se celebran en “un momento decisivo” porque “se ven cosas que nunca se hubieran imaginado” -en referencia Blader Runner- y citó que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya abiertos dos crisis internacionales “para tapar la corrupción de su mujer”, mientras no ha presentado un Presupuesto ni aprobado “ninguna ley” o se asista al “bochorno” este jueves de la retirada de la ley del suelo por la falta de apoyo de sus socios.

En su opinión, el Gobierno está instalado en “la mentira, el insulto y la degeneración de la clase política” y en “hacer lo que sea para seguir en el poder”, por lo que se preguntó “si hay que aguantarlo o ha llegado el momento de recuperar el futuro que Sánchez ha robado a los españoles”. “Hay que salvar al soldado Sánchez o decir basta ya de vilipendiar a esta tierra”, remató.

“El voto de Castilla y León seguro que será la respuesta de los que no se resigan, de los que no nos resignamos”, aseveró, para afirmar que “un Gobierno no puede estar para salvaguardar su poltrona y estar un día más en el poder”.

Se mostró convencido el candidato de que tendrá la ayuda de los militantes y cargos del Partido Popular de Castilla y León, como así se lo expresaron poco antes en el acto el presidente provincial, Conrado Íscar, y el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, quien sacó la foto de Iratxe García, candidata del PSOE, con Carles Puigdemont para afirmar que "solo por eso merece la pena votar” a Raúl de la Hoz y a la candidatura del Partido Popular encabezada por Dolors Montserrat.

“Nos jugamos mucho España, Castilla y León y por supuesto Valladolid”, apostilló el regidor, convencido también de que quien será eurodiputado puede ayudar a captar fondos europeos para el soterramiento, ya que el ministro Óscar Puente ha rechazado el proyecto de enterrar las vías y tendrá que ser Feijóo, cuando llegue al Gobierno, quien realice la obra.