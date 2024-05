Estudian nuevas rutas en torno al Duero para mejorar la conectividad y dinamizar el territorio

Más de 40 personas entre técnicos, representantes de entidades locales o profesionales del sector del turismo, la hostelería o la naturaleza se han reunido en la localidad vallisoletana de Sardón de Duero para reflexionar sobre a posibles nuevas rutas en torno al Duero y para estudiar cómo mejorar la conectividad de las ya existentes.

Una iniciativa organizada por la Asociación Ibérica de Municipios Ribereños del Duero (AIMRD), se enmarca en el proyecto europeo OET Durius, cuyo principal objetivo es la creación de un Observatorio Ecológico Transfronterizo en torno al Duero.

Desde España participan la Fundación Santa María la Real, el clúster Hábitat Eficiente AEICE, el vicerrectorado de investigación y transferencia de la Universidad de Salamanca y el Ayuntamiento de Zamora. Desde Portugal: Palombar - Associação de Conservação da Natureza e do Património Rural; Comunidade intermunicipal Do Douro (CIM Douro) y Comunidade intermunicipal Tras Os Montes (CIM-TTM). La iniciativa entra dentro del programa europeo Interreg VI-A España-Portugal (POCTEP) 2021-2027.

Este proyecto europeo se prolongará hasta 2026 y que cuenta con un presupuesto de 1,5 millones de euros financiados al 75 por ciento por el programa Interreg VI-A España-Portugal (POCTEP) 2021-2027.

Carlos González Villalba, ambientólogo y técnico de la Fundación Santa María la Real, centraba su intervención en la conectividad ecológica y las infraestructuras verdes con las que cuenta el territorio Duero – Douro. Tras él, Jesús Rivas Rojo, secretario de la AIMRD, exponía cuál será su participación en el proyecto, centrada en potenciar la Ruta del Duero. Las intervenciones han dado paso a una dinámica participativa, en la que se ha reflexionado en torno a las nuevas rutas que pueden surgir del GR 14 Camino Natural Senda del Duero y el valor añadido que puede aportarles contar con una infraestructura verde adecuada.

La sesión finalizaba con una ruta a pie desde Sardón de Duero hasta el complejo hotelero Abadía Retuerta, donde los participantes han podido conocer su innovadora estrategia medioambiental.

Los participantes realizan la ruta a pie desde Sardón de Duero hasta el complejo hotelero Abadía Retuerta Fund. Sta. María la Real La Razón

Actuaciones de renaturalización

Un buen modo de observar la innegable riqueza ecológica y paisajística que ha ido fructificando a lo largo del tiempo en torno al río Duero, cauce de unión y conexión entre España y Portugal. Mantener esa diversidad de ecosistemas es esencial para garantizar la sostenibilidad del territorio y para poder lograrlo, es necesario conocerla de primera mano, estudiarla y analizarla. Este es un objetivo al que pretende contribuir el proyecto OET Durius.

El primer paso para la puesta en marcha del Observatorio Ecológico Transfronterizo será el análisis de los ecosistemas en torno al Duero. ¿Qué especies existen? ¿Cuáles son las zonas más importantes para la biodiversidad? ¿Están conectadas? ¿Cómo afectan las actividades e infraestructuras humanas a la conectividad del territorio?

Partiendo de estos análisis iniciales, se llevará a cabo una selección de especies representativas, identificando sus zonas más importantes o áreas núcleo, posibles pasillos de conexión y los puntos que constituyen un obstáculo para estos movimientos, en colaboración con los agentes implicados. La información recopilada servirá para habilitar una plataforma digital de fácil acceso, que permitirá la consulta, la interacción y la actualización de datos, es decir, se creará un observatorio ecológico transfronterizo, que se irá ampliando paulatinamente.

Junto a la investigación, la recopilación de información y la creación del observatorio digital, OET DURIUS también contempla la realización de pequeñas actuaciones de renaturalización, tanto en la zona española como en la portuguesa, que sirvan para mejorar la conectividad ecológica de los territorios del Duero.