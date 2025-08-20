Pedrajas de San Esteban se prepara para una nueva edición de "Empiñonarte"

La Diputación de Valladolid, ha acogido la presentación de la XX edición del Certamen del Pincho Piñonero y XVI Empiñonarte “El arte está en la calle”, proyecto gastronómico-cultural convertido hoy en uno de los eventos turísticos más reconocidos de la comarca, que pretende servir de altavoz para poner en valor un producto tan nuestro como es el piñón de Pedrajas.

Diez, son los establecimientos que concursan en la presente edición y en todos ellos, se podrá degustar un pincho elaborado con este producto, durante el fin de semana su coste: 2,50 euros.

De nuevo se contará con un estupendo jurado de brillante trayectoria profesional; Nauzet Betancort Melián, Jefe de cocina de la Gastrobodega “El hilo de Ariadna by Martín Berasategui de Rueda y Elena García de la Fuente, joven promesa de la gastronomía que desciende de nuestra localidad, que también forma parte del equipo de cocina de la Gastrobodega.

Miguel Ángel de la Cruz, copropietario del restaurante La Botica, en Matapozuelos. Asesor gastronómico de Castilla Termal Monasterio de Valbuena. Estrella Michelin desde 2013 y estrella verde Michelin desde 2020. Cuenta también con dos soles Repsol desde 2012, además de haber sido galardonado con el Premio Sostenibilidad Revelación en la última edición de Madrid Fusión.

Iván García Romo, vecino de la localidad con una dilatada trayectoria profesional. Formado en las cocinas de Martín Berasategui y Arzak, es jefe de cocina y desde su juventud trabaja junto a Víctor Martín chef y propietario del restaurante Trigo de Valladolid (Estrella Michelin), actualmente embarcados en un nuevo proyecto del restaurante del Museo Patio Herreriano.

Dicho jurado otorgará un primer premio de 300 euros y un segundo de 150 euros. El público a través de sus votos será el encargado de otorgar el premio al pincho más popular dotado con 150€. Entre los votantes se sorteará una escapada termal con alojamiento.

Agradecer la colaboración de la Asociación de Elaboradores del Piñón, a la cooperativa Piñones de Castilla (PICASA) y a los productores independientes: Piñones Lozanos, Biopiñón y Teresa Mate.

Y dentro de la que será la XVI edición del Empiñonarte, los más pequeños disfrutaran de unos talleres de cocina creativa el sábado por la mañana y de dos estupendos espectáculos para todos los públicos.

El viernes 22 de agosto a las 22:00h, el gran RAMIRO VERGAZ vallisoletano afincado en Cataluña, con su premiado espectáculo ´WHITE BOTTOM´. Un escenario sobre ruedas, un trampolín rescatado del olvido, un show auténtico y atemporal. Muy divertido, no os lo podéis perder.

Y el sábado 23 de agosto a la misma hora y lugar, los andaluces LA BANDA DE OTRO con el espectáculo ´RODEO´. Humor, circo y música inspirado en el lejano oeste ¡Absolutamente geniales!