Las evacuaciones por el incendio de Porto (Zamora) se extienden a otros cuatro municipios de Sanabria

El Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) de Zamora determinó, a primera hora de esta tarde, la evacuación de las localidades de San Ciprián de Sanabria, Murias, Cerdillo y Coso, que se unen así a San Martín de Castañeda y Vigo de Sanabria como municipios desalojados por la cercanía de las llamas del incendio declarado en Porto, que se mantiene en el nivel dos del Índice de Gravedad Potencial (IGR).

Según informaron a Ical fuentes de la Delegación Territorial de la Junta en Zamora, la población afectada de los cuatro municipios desalojados se eleva sobre el centenar, según censo, y será trasladada al Centro de Transportes de Benavente, como ya ocurrió con los más de 250 habitantes de San Martín de Castañeda y Vigo de Sanabria.

La Delegación Territorial de la Junta en Zamora detalló este mediodía que las labores de extinción del incendio de Porto, en situación de IGR 2, “se están complicando debido a los fuertes vientos en la zona”.