Una exposición de Nacho Gallego aglutina 20 años de trabajo en la plaza de toros de Valladolid

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha participado en la inauguración de la muestra ‘Instantes’, en la Sala Municipal de Exposiciones de San Benito, compuesta por cerca de 50 imágenes capturadas durante los últimos 20 años desde el callejón del coso del paseo de Zorrilla por el objetivo del fotógrafo Nacho Gallego.

Desde el nacimiento de la fotografía, en el primer tercio del siglo XIX, la fiesta de los toros, el gran espectáculo de masas en esos momentos en España, fue objeto de atención de aquellos primeros fotógrafos que venían a nuestro país fascinados por lo pintoresco de nuestras costumbres. Esa atención que los fotógrafos otorgaban a la tauromaquia se mantiene casi 200 años después.

Aunque nacido en Vigo, Gallego es vallisoletano de adopción, donde reside desde hace casi 25 años. Tras acabar los estudios de Imagen y Sonido comenzó a colaborar con La Opinión de Murcia en el año 1998, donde trabajó hasta 2001, momento en el que se trasladó a nuestra ciudad para trabajar con ABC. En 2002, comenzó su andadura como fotógrafo de la Agencia EFE en

Valladolid donde continúa desarrollando su labor y que le ha permitido publicar sus fotografías en periódicos nacionales como El Mundo, El País o ABC e internacionales como The Times, The Washington Post o The Guardian.

‘Instantes’ se organiza en seis espacios diferentes bajo los títulos ‘En el callejón’, ‘El respetable’, ‘Cada toro tiene su lidia’, ‘Tarde de luces y sombras’, ‘La entrega’ y ‘Armar el taco’, donde se reflejan prácticamente todos los aspectos relacionados con una tarde de toros: lo que ocurre en el tendido, en el callejón y, por supuesto, en el centro del ruedo.

Las máximas figuras del toreo del siglo XXI protagonizan las fotografías, entre ellas, José Tomás, Morante de la Puebla, El Juli, Enrique Ponce, José María Manzanares o Alejandro Talavante, pero también toreros más actuales, como Emilio de Justo, Pablo Aguado o Juan Ortega, y, por supuesto, los diestros de la tierra como Manolo Sánchez o Joselillo.

La fotografía taurina de Nacho Gallego demuestra una gran habilidad técnica y una sensibilidad especial para captar los detalles más sutiles: el viento que dificulta la faena de muleta, el trasiego de los trastos en el callejón, la atención del público o el valor y el arte que arrojan los toreros.

El autor ha sido galardonado con el Premio de Periodismo Francisco de Cossío en la modalidad de Fotografía los años 2015 y 2019 que otorga la Junta de Castilla y León, el Premio Luis Laforga de Fotografía 2015 dentro de los Premios de Periodismo de la Diputación de Valladolid y el Premio Racimo de Fotografía del Ayuntamiento de Serrada (Valladolid) y ha participado en varias exposiciones colectivas, relacionadas con el fotoperiodismo, destacando la realizada en 2015 que, bajo el título ‘Un paseo por el festival’ y junto a Gabriel Villamil, muestra los quince años que lleva trabajando como fotógrafo oficial de la SEMINCI.

‘Instantes’ es un resumen de la faceta taurina de la obra de Gallego que, coincidiendo con el 135 aniversario de la plaza de toros de Valladolid, cumple 20 años inmortalizando lo que ocurre cada San Pedro Regalado y cada feria de la Virgen de San Lorenzo en el coso del paseo de Zorrilla.