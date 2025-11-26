Frente común para el proyecto de rehabilitación integral del Teatro Emperador de León

El Ministerio de Cultura sacará a licitación el próximo año la rehabilitación integral del Teatro Emperador de León, según lo anunció hoy el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, quien detalló que la actuación se financiará con cargo al dos por ciento cultural y que la elaboración del proyecto ejecutivo contará con un presupuesto de entre medio y un millón de euros.

La intervención se dio hoy a conocer en una comparecencia conjunta con el alcalde de la capital, José Antonio Diez, el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Gonzalo Santonja, y el presidente de la Diputación, Gerardo Álvarez Courel, como representantes de las instituciones que se van a implicar en la recuperación del emblemático edificio, que prevé contar con 850 plazas.

Santonja ha mostrado el compromiso de la Junta de Castilla y León con la rehabilitación de este teatro, propiedad del Ministerio, y ha anunciado el apoyo de la Consejería que dirige a su puesta en marcha y a su programación cultural, lo que “permitirá aumentar los niveles de excelencia de los que gozan las propuestas que ofrece León”. El consejero ha destacado que la suma de esfuerzos de las distintas administraciones hará posible que el Teatro Emperador, “edificio emblemático de los años cincuenta, abra sus puertas a todos aquellos que quieran disfrutar de la cultura y fortalecer León como una ciudad eminentemente cultural”.