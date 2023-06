Una situación de extrema excepción democrática auspiciada por el jefe de Gobierno quien, junto a su vicepresidenta tercera, se han posicionado haciendo boicot a las fresas y frutos rojos que se producen en Huelva, provocando la retracción de compras del producto desde Alemania. Un ataque y traición directa a la nación y al sector, desde el gobierno, queriendo convertir Huelva y Doñana en un campo de batalla electoral. La Junta de Andalucía, de la anterior etapa, pago 85 millones por los terrenos de Santana que ya eran suyos.

Este mismo lunes Sánchez declara que el panorama no es bueno y vamos a tener que hacer frente a consecuencias económicas y sociales y el mismo día dice que la economía va como una moto, en la senda de lo dicho por su vicepresidenta económica también el lunes . El Tribunal de Cuentas tumba un informe desfavorable para el gobierno en gestión, gastos y contratos, en los ministerios de consumo, industria o sanidad, en este caso, por los múltiples contratos opacos en la pandemia .

El Parlamento alemán paraliza la visita a Andalucía de sus diputados, actuando más lealmente que el propio Gobierno. Fedea ve muy decepcionantes y en direcccion contraria, las medidas de recuperación y en concreto especialmente dura con las modificaciones en pensiones y vivienda. Múltiples viajes del Falcon a Marruecos sin explicar y también a República Dominicana . Los sindicatos de correos ven con mucha preocupación las elecciones veraniegas ante el calor.

El Tribunal Constitucional prevé avalar las juras de la Constitución de los secesionistas. El mismo tribunal admite los recursos de los condenados por los ERE “por su repercusión social”, entre ellos Chaves y Griñan .

La ONU dice que podían haberse evitado las consecuencias contraproducentes de la ley del solo si es si y aliviado de forma imprudente las penas, sin proteger a los niños del maltrato y excarcelando violadores.

Esta semana, además, se ha sabido que el Gobierno contrata 101 periodistas en plenas elecciones y que ha sufrido un nuevo varapalo: el Tribunal Supremo avala las rebajas de pena en la ley del si es si, a los agresores sexuales en contra de la fiscalía. La ministra Montero lamenta la decisión sin asumir errores diciendo que es una “mala noticia” y el jefe de Gobierno ni lo comenta…siendo el máximo responsable y presumiendo de ser ejemplo mundial.

Calviño ata el reparto de los fondos europeos estrechando el margen para modificaciones al próximo gobierno, y se le pregunta a quien se han adjudicado los fondos, pero no responde. Tampoco se responde a cuantos son los fijos discontinuos que se dijo se sabría en mayo, y mientras Bruselas se cansa de la opacidad de España con dichos fondos: “ No sabemos a quien ha ido el dinero”, afirma la presidenta de la Comisión de Control Presupuestario, del Parlamento Europeo, Monika Hohlmeier, lamentando no saber aún quiénes son los beneficiarios finales.

En un conflicto de intereses máximo y en contra de la apariencia de imparcialidad, el Fiscal General del Estado se salta las mínimas normas de imparcialidad, sin importarle la mayoría del Consejo Fiscal, y nombra a la que fue anterior Fiscal General y su jefa , como fiscal para la memoria democrática y por tercera vez le adjudica una la plaza sin las mínimas condiciones para ello.

El partido con listas electorales con asesinos y terroristas, socio del jefe de Gobierno durante cuatro años, como le recuerda su responsable, con el que el jefe de Gobierno pidió en el Congreso, horas antes de las elecciones, poder seguir pactando con ellos, jalea otro homenaje al primer asesino de Eta. El presidente del Gobierno, de ignominiosa manera cómplice, callado.

Todo esto solo, en la semana en la que estamos. Ni siquiera con un gobierno en funciones, disminuyen mínimamente los escándalos democráticos y contra la mínima dignidad de las personas. Es de no poder creer…

Un presidente de Gobierno que dice la semana pasada en el Congreso ante sus diputados y senadores “no entender como han sufrido un castigo tan inmerecido e injusto”y que “ningún líder que merezca serlo puede mirar a otro lado por ese castigo sufrido …” por ello “toma en conciencia” la decisión de adelantar las elecciones…

“La tormenta va a ser tremenda, de suciedad, insultos y mentiras que van a tener que superar el 23 de Julio … el aperitivo ha sido el 28 de Mayo…”

Un jefe de Gobierno que dice todo esto - mientras una alto miembro de su partido llama ayer mismo “judio nazi” a un miembro de la oposición- , para justificarse, tras perder las elecciones municipales y autonómicas y sin hacer un mínimo examen autocritico, dado que es quien ha protagonizado dichas elecciones, es algo inaudito, y sin precedentes. Un peligroso endiosamiento que llega a calificar sin contemplaciones de “inmerecido e injusto” lo ocurrido, y sin mediar otra cuestión, solo para terminar su monólogo sin preguntas, y recibir un aplauso interminable a lo asamblea comunista China.

Un presidente de Gobierno, que incluso en funciones, provoca acontecimientos en solo una semana de vergüenza democrática sin asumir una sola responsabilidad ni pedir perdón por tanto ataque a los mínimos fundamentos y comportamientos democráticos, como los que se describen al principio, no merece más que dimitir y hacerlo también en su partido, ya que lo ha laminado sin convocarlo para dar las mínimas explicaciones y debate, tras lo ocurrido el 28 de Mayo, ni dejar una solo hilo de voz discrepante, aterrados todos de miedo.

¿Hacen falta más pruebas solo en esta semana con un Tribunal Constitucional actuando pasmosa y escandalosamente de parte, un presidente de Gobierno haciendo enorme daño internacional a los agricultores de la fresa de la propia nación traicionada que gobierna y estando de parte de diputados alemanes?

¿ Naciones Unidas y el Tribunal Supremo dejando clara la aberrante ley del “si es si” que tanto dolor está causando a las víctimas de agresores sexuales, violadores y maltrato infantil, aquella de la que presumía el jefe de Gobierno que iba a ser modelo para el mundo ?

¿Un Tribunal de Cuentas que oculta tantas acciones oscuras del Gobierno, no dar cuentas a Europa de los fondos públicos preguntándonos desde allí porqué se rebaja la malversación que provoca corrupción, porqué hay tanta falta de transparencia en el gobierno, o porqué no hay contestación al destino último de los fondos? ¿ hacen falta más pruebas con un Fiscal General del Estado que ayer mismo en contra del Consejo Fiscal -para vergüenza delante de cualquier democracia europea- comete la injustificable acción, no legal, de nombrar a dedo a su anterior jefa como Fiscal para la memoria democrática, siendo en palabras del Consejo “palmaria la inidoneidad de Delgado por su íntima relación con Garzón”?

¿Hacen falta más pruebas, y aquí una parte de las acumuladas en una sola semana, de tanto ataque a los fundamentos esenciales de la democracia y a la igualdad de todos los españoles?

Y a la oposición constitucional y democrática : ¿ Que más hace falta para denunciar con toda gravedad y muchísima más contundencia, visibilidad y firmeza, y de forma constante, cada hora de esta semana, tantas aciones, sean de cualquier consideración, pero todas ellas aberrantes, todas, contra el conjunto de españoles y contra los mínimos fundamentos de la democracia, y no estar cada media hora haciendo esa exigente y visible denuncia, manifestándose en España y en el resto de Europa, sin otro tipo de cálculo, y solo pensando en el bien de todos los españoles, en una situación de extrema excepcionalidad a la democracia como en la que estamos… y aquí solo por hechos inadmisibles en los últimos siete días ?

Está en gravísimo juego, por primera vez en cuarenta años, no solo un cambio de Gobierno, sino mucho más allá, la propia democracia, el estado de derecho, la Constitución múltiplemente ya horadada y los mismísimos fundamentos esenciales de la unidad de España.

Está en juego la esencial, necesaria, indispensable, y plena reconstrucción y regeneración absoluta de los pilares fundamentales de nuestra democracia, el desagravio profundo a la Constitución y al Estado de Derecho tan vilipendiados por este gobierno y por supuesto la vuelta sin paliativos a las columnas esenciales de nuestra nación que trascienden una u otra época, pues son un legado incolume de siglos del que solo somos simples usufructuarios, y cuyo tesoro hemos de transmitir.

¿Somos conscientes?

¿ Somos plenamente conscientes o seguimos en el hoy tu, mañana yo, sin la mínima visión de la suprema y única voluntad de solo perseguir el exclusivo interés de España ?