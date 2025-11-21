La Factoría de Valladlid produce 2,5 millones de Renault Captur

Las tres factorías de Renault Group en España (Valladolid, Palencia y Carrocerías), forman el Polo de Hibridación del Grupo, produciendo cinco de los siete modelos híbridos de la marca (Captur, Symbioz, Austral, Espace y Rafale). En 2024 produjeron el 50% de los vehículos híbridos vendidos por el Grupo a nivel mundial.

La factoría de Valladolid produce Renault Captur desde 2013, un modelo que siempre se ha mantenido en lo alto en los rankings del segmento B, concentrando el ADN Renault del "coche lleno de vida": confort, posición de conducción elevada, interior habitable y adaptable a la vida del conductor y de los pasajeros. Conservando las numerosas cualidades que han hecho de él un éxito en los últimos 10 años, Renault Captur se ha renovado dotándose de numerosas novedades para seguir siendo un modelo de referencia en el mercado de los SUV urbanos y hacerlo más atractivo que nunca. Con su nuevo frontal, producido en la factoría de Carrocerías de Valladolid, y sus líneas más atléticas, Captur no deja de sorprender.

Los empleados de la factoría de Valladolid han celebrado un nuevo hito de la historia de Renault en Valladolid con la producción del Renault Captur 2,5 millones. Se trata de un Renault Captur full hybrid E-Tech full equipado con el motor híbrido de 160 CV, más potente y eficiente. Esta unidad se ha configurado en versión esprit Alpine y color rojo deseo con techo negro brillante.

Diego Paulini, director de la factoría de Valladolid, junto a trabajadores de todos los talleres y miembros del Comité de Dirección de la factoría ha celebrado la producción de la emblemática unidad, y ha declarado: “Es una gran satisfacción ser testigos del éxito de Renault Captur, que junto con Symbioz aúnan los esfuerzos y el saber hacer de todas las personas que trabajan día a día en la factoría de Valladolid. Debemos sentirnos muy orgullosos, y continuar trabajando para seguir manteniendo nuestra competitividad, ofreciendo productos de máxima calidad a nuestros clientes.”

La factoría de Valladolid, que produce diariamente más de 1.000 unidades de los modelos Captur y Symbioz en versiones full hybrid E-Tech, myld Hybrid, gasolina para ambos modelos y GLP para Captur, se ha transformado a lo largo de los años para producir, en exclusiva mundial, un modelo pionero que fue el primer modelo bitono de la marca y que hoy se ofrece con 7 colores de carrocería y 3 de techo consiguiendo una diversidad de 17 combinaciones. Un modelo que triunfa en nuestro país, ya que Captur ha sido el vehículo de la marca más vendido en España en el primer semestre a particulares, y más allá de nuestras fronteras, con un 90% de la producción de Renault Captur exportada desde Valladolid a 47 destinos ubicados en cuatro de los cinco continentes.

En un entorno que cambia a una velocidad sin precedentes, Renault Group está transformando su industria y por ello la Digitalización y la Inteligencia Artificial han llegado a todos los rincones de las factorías del Polo Manufacturing Iberia de Renault Group con proyectos como Plant Connect, un proyecto pionero que estructura e interpreta en torno a 3 millones de datos por minuto, controlando el proceso end-to-end, con el objetivo de ser más eficaces, rápidos y por lo tanto más competitivos. Un proyecto que aumenta los ya exigentes controles de calidad aplicados a los vehículos como la unidad 2,5 millones y que se desarrolla en consonancia con los objetivos de descarbonización de la compañía.

El cliente de la unidad 2,5 millones ha elegido una motorización full hybrid E-Tech, y es que los vehículos híbridos representan el 44% de las ventas de turismos de la marca (frente al 18% de la cuota de híbridos del mercado español). No en vano, Renault es la segunda marca que más vehículos híbridos vende en España y en Europa con 750.000 vehículos full hybrid E-Tech en los últimos 5 años. El motor full hybrid E-Tech de 160 CV, equipado con un motor de 1,8 l de cuatro cilindros y una batería de 1,4 kWh, es más potente y reactivo mientras consume menos combustible y reduce sus emisiones a 98 g de CO2/km. Además, puede circular en modo eléctrico hasta el 80% del tiempo en ciudad, sin necesidad de enchufe, y con una reducción del consumo del 40%. Para los clientes que han elegido un vehículo hibrido, los motores full hybrid E-Tech ofrecen alguna de las ventajas de la motorización eléctrica: un arranque silencioso, conducción 100% eléctrica a bajas velocidades en ciudad y periferia y regeneración de la batería en las fases de deceleración y frenado para un mayor placer de conducción.