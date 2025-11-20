Fariña celebra la "Fiesta del Primero" en más de 1.800 establecimientos de toda España

Más de 1.800 bares, vinotecas y restaurantes de todo el país se suman hoy a la tradicional “Fiesta del Primero”, el acontecimiento con el que la zamorana Bodegas Fariña presenta Primero 2025, el primer vino de la cosecha. La celebración, que se prolongará hasta el 8 de diciembre, invita a consumidores y amantes del vino a descubrir su vino más joven en las barras de hostelería y a compartir la experiencia en redes sociales.

El tercer jueves de noviembre vuelve a marcar una fecha señalada para los amantes del vino: el lanzamiento del primer tinto del año, que llega avalado por los premios y reconocimientos obtenidos en campañas anteriores, consolidándolo como uno de los tintos jóvenes de referencia en España.

30 años siendo el Primero

Con su perfil frutal, fresco y aromático, Primero mantiene la esencia que lo ha convertido en un vino singular. Este 2025, la bodega conmemora dos hitos: el 30 Aniversario del nacimiento del vino y el 20 Aniversario del Concurso Nacional de Pintura “Primero”, un certamen que cada año selecciona la obra que ilustra su etiqueta, siempre diferente.

En esta edición, la obra ganadora ha sido “¿Quieres bailar?”, de la artista chilena-española Karla Lagos Gatica. Además, las 40 obras finalistas pueden contemplarse y adquirirse durante un año en la galería de arte del Museo de Bodegas Fariña en Toro, instalaciones abiertas al público que visita la bodega, así como en la galería de arte online de su página web.

Fiesta en los bares y en las redes sociales

La “Fiesta del Primero” crece edición tras edición en el número de establecimientos de hostelería participantes cada año, y de las barras se traslada a las redes sociales. La experiencia va más allá del brindis en persona. Quienes disfrutan de Primero pueden participar en un concurso a través de Facebook e Instagram. Para participar, basta con pedir una copa de Primero, fotografiarse con la botella y publicar la imagen con el hashtag #PRIMERO2025FARIÑA. Los participantes entrarán en el sorteo de botellones de 5 litros de Primero y visitas para dos personas a Bodegas Fariña, que incluyen una experiencia gastronómica en sus instalaciones.