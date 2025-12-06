El Festival de Otoño en Las Médulas recibe este domingo a Juan Carlos Mestre y Cuco Pérez

La belleza de las tierras del Bierzo, sus silencios y sus costumbres, su historia y su patrimonio, sus viñedos dorados y sus solemnes paisajes formarán parte del recital poético-musical Antífona del otoño en el Valle del Bierzo que llegará mañana, domingo, día 7, a la Casa de Cultura de Priaranza.

La presentación de este espectáculo dentro de la programación del FESTIVAL DE OTOÑO en LAS MÉDULAS correrá a cargo del creador de los versos, el poeta y artista gráfico, Juan Carlos Mestre, y el músico Cuco Pérez, uno de los artistas más polifacéticos del panorama nacional.

Pocas veces los asistentes tendrán la oportunidad de asistir a una función de tan altos vuelos líricos como esta ya que se trata de un texto que recibió hace 40 años el prestigioso premio Adonais. Su autor, el entonces joven Juan Carlos Mestre, de 28 años, con el tiempo ha confirmado su extraordinaria proyección literaria con reconocimientos como el Premio Nacional de Poesía (2009), el Premio de la Crítica (2012), el Premio de las Letras de Castilla y León (2017), así como la Medalla Europa "Homero" de Poesía y Arte. Además, ha editado numerosos libros de artista y realizado grabaciones discográficas junto a músicos como Amancio Prada, Luis Delgado, Hugo Westerdahl, Cuco Pérez o José Zárate.

Reconstruir espacios despoblados

Para Mestre, los textos de Antífona del otoño en el Valle del Bierzo, que ahora defenderá ante el público en Priaranza, tuvieron al escribirlos un marcado valor simbólico. "Era el alejamiento de mi tierra, allí vivía mi familia, estaban mis antepasados, la raíces de mi vida y la primera voz poética que yo escuché fue la voz de la naturaleza", recuerda ahora al echar la vista atrás. Su apego a las gentes y a las tierras que le vieron nacer le acompañaban en cada paso que daba: "El canto de los pájaros, la absoluta injuria ya entonces de los bosques quemados, la crisis cultural en la que nos había dejado la larga dictadura y las herencias del autoritarismo".

Su preocupación por el medio ambiente le lleva a reivindicar que "debiéramos dejar el patrimonio natural, el patrimonio histórico y el patrimonio cultural si no en un lugar mejor al que conocimos, al menos, en una situación similar a aquella, cosa que no ha sido así..." Por eso, el grabador y ensayista villafranquino reclama "reconstruir los espacios despoblados y volver a que la palabra sea el corazón de la tierra". Ante la cercanía del recital, Juan Carlos Mestre espera que los espectadores reconozcan que en Antígona "hay muchos versos que hablan de los bosques y del peligro que se abatía sobre la falta de cuidados frente a la depredación de la sociedad del capitalismo".

Sobre las tablas, el poeta estará acompañado del músico Cuco Pérez quien ha tocado con formaciones como La Musgaña, Radio Tarifa o Celtas Cortos y ha colaborado, entre otros, con Joaquín Cortés, Luis Pastor o Dulce Pontes.

"En las minas del emperador"

El FESTIVAL DE OTOÑO en LAS MÉDULAS llega al ecuador de su programación, el próximo lunes, día 8, con el montaje En las minas del emperador, producido por la compañía Fabularia Teatro y destinado al público familiar, que se escenificará en el Domus Procuratoris de Carucedo. Su hilo argumental está basado en un profesor y una arqueóloga que van descubriendo en Las Médulas distintas pistas sobre la legendaria espada durandal que les hacen recorrer la historia del Camino de Santiago en invierno y las minas de oro de Las Médulas.

Raúl Gómez, codirector del espectáculo junto a Trini Osorio, señala que uno de los aspectos que muestra la obra a los más pequeños es dar a conocer la historia y la identidad que se genera a través del Camino de Santiago. La función teatral también enseña que hay otros muchos caminos a Santiago además del llamado "Francés", el itinerario jacobeo más conocido internacionalmente.

Desde el punto de vista didáctico, En las minas del emperador ofrece a los niños y niñas datos presentados de forma muy amena. "Les contamos cuáles eran los procesos de explotación de las minas, qué es la "ruina montium", cómo eran los canales de lavado o las leyendas que hay entorno a las Médulas y el Camino de Santiago en relación con el lago Somido... Pensamos que les puede resultar muy interesante porque adelanta las explicaciones que suelen dar los guías turísticos en las visitas guiadas", afirma Gómez.