Finaliza el rodaje de ‘Días de agosto’, la última película dirigida por el salmantino Chema de la Peña, que plasma una historia de pasión imposible

El grupo audiovisual ISII Group concluyó en Gran Canaria el rodaje de ‘Días de agosto’, una película dirigida por el salmantino Chema de la Peña y protagonizada por Maggie Civantos, Pau Simon, Roberto Álamo y Berta Galo. Un reparto de lujo que cuenta con la colaboración especial de Pilar Castro y completa Isaac Dos Santos. Está producida por Inefable Productions y distribuido por Deep Com Roots, productora y distribuidora, respectivamente, del grupo audiovisual ISII Group, según informó Ical.

El film narra la la historia de Juan (Pau Simon) y Gabriela (Berta Galo), para quienes el verano promete ser idílico, pues las clases de la universidad han terminado y van a tener para ellos solos el chalé familiar de la playa. Pero sus planes se tuercen cuando el padre de Juan, Fernando (Roberto Álamo), aparece sin previo aviso con su nueva novia, Mónica (Maggie Civantos). La tensión entre padre e hijo dificulta la convivencia, pero lo hace aún más la que surge entre Juan y Mónica, esa desconocida, mucho más joven que su padre, que ha desplazado a su madre. Los secretos, las pasiones prohibidas, el calor del sol y la playa traen consigo un agosto inesperado.

Rodada en la zona costera de Mogán, la brisa de esta isla acompaña a una trama cargada de misterio y erotismo, con la historia de una pasión “tan imposible como inevitable” y un secreto que sale a la luz. ‘Días de agosto’ promete “seducir también con su ternura, su vitalismo, pero sobre todo con una emocionante reflexión vital”.

Chema de la Peña asegura: “Ahora terminado el rodaje, siento que tengo todos los ingredientes que quería para ‘Días de agosto’: la sensualidad del calor, la luz del verano, los deseos prohibidos, los conflictos familiares, las miradas furtivas… y cuatro actores en estado de gracia interpretando a unos personajes a los que el verano cambiará para siempre”.

Cineasta de dilatada experiencia con doce largometrajes bajo su dirección, ha conquistado al público con grandes taquillas, como ‘Isi Disi’ o’ 23F’; pero también a la industria, nominado a los Goya en la pasada edición por ‘Marisol, llámame Pepa’, fue seleccionado con ‘Sud express’ en Sección Oficial en el Festival de San Sebastián, entre otros.

El equipo

Liderado por la CEO de ISII Group, Silvia Carvalho, la productora del grupo, Inefable Productions, ha desarrollado este proyecto con el apoyo de los servicios de su consultora asociada, SIA Servicios Audiovisuales, con Lydia Palencia, a cargo de la producción ejecutiva. La película se estrenará en salas de la mano de Deep Com Roots en 2026, la distribuidora de ISII Group.

‘Días de agosto’ es un guion original de David Sueiro, uno de los ganadores del primer concurso internacional de guiones ‘Break on Time’, celebrado el pasado año por la propia compañía ISII Group, con Marta Etura, Karla Sofía Gascón, Aura Garrido, Ernesto Alterio y los directores y guionistas Kike Maíllo, Jorge Coira y David Victori como jurado.

El resto de departamentos los encabezan Marisa Muñoz en la dirección de producción, Dani Salo en la dirección de fotografía, Itziar Sagasti como directora de arte, Gara Hamad como jefa de vestuario, Sonia Pilar Blanco como jefa de peluquería y Esther Muñoz como jefa de maquillaje.

‘Días de agosto’ es el cuarto de los largometrajes de ficción rodados en 2025 por ISII Group, que se estrenarán en salas el próximo año, junto a ‘Auri’, protagonizada por Cristina Marcos y Karra Elejalde; ‘Tal vez’, con Adriana Ugarte y Tania Santana, y ‘Trinidad’, con Paz Vega, Gabriela Andrada y Karla Sofía Gascón.

La proyección para 2025 apunta aún más alto: 15 producciones, con una inversión prevista de 68 millones de euros, que incluye además de estos cuatro largometrajes de ficción, tres documentales y ocho cortometrajes, estos últimos que podrán verse en Divergente, la plataforma OTT para contenidos de menos de 59 minutos de acceso gratuito.