El Fórum Evolución de Burgos acogerá cerca de 30 actividades congresuales de septiembre a diciembre

El Fórum Evolución de Burgos acogerá cerca de 30 actividades congresuales, reuniones empresariales, ferias y convenciones de septiembre a diciembre de este año, según informaron fuentes del Ayuntamiento. Entre las principales citas destacan el Congreso de la Sociedad Norte de Angiología y Cirugía Vascular, que reunirá a unos 200 especialistas a finales de septiembre y el Congreso Internacional sobre el Cid, con 150 participantes.

También se celebrará el Congreso FECOR de Profesionales de Corredores y Corredurías de Seguros de España, con medio millar de asistentes y las Jornadas Nacionales de la Sociedad Española de Salud Ambiental, que contarán con 300 congresistas. La gran cita del trimestre será el Congreso de la Empresa Familiar, que congregará a 600 participantes en octubre, mes en el que también se desarrollará la Convención Nacional LARES, con 120 asistentes. Ya en noviembre, el Fórum acogerá las XV Jornadas CGPJ y Coacyle, con 300 participantes y las Jornadas Internacionales de Medicina de Urgencias y Emergencias, que reunirán a más de 700 congresistas.

Asimismo, en estos meses se pondrán a la venta más de 46.000 entradas, lo que supone un nuevo máximo en la oferta cultural del Fórum. La mayor parte de la programación tendrá lugar en el auditorio principal, aunque algunas actividades se celebrarán en la sala de congresos, con capacidad para 470 personas, debido a la alta ocupación de fines de semana.

Las previsiones para este cuatrimestre apuntan a un nuevo crecimiento respecto a años anteriores, con un incremento del 15 por ciento sobre el mismo periodo de 2024 y de más del 60 por ciento en comparación con 2023. La programación cultural del Fórum de este cuatrimestre no implica gasto municipal, ya que los costes son asumidos por las promotoras de los conciertos y espectáculos. Solo en este cuatrimestre, la actividad cultural generará unos ingresos cercanos a los 250.000 euros.

El cartel cultural combina humor, música popular, sinfónica, lírica, danza y propuestas familiares. El Fórum Evolución recibirá a figuras como Miguel Ríos, Sara Baras, Andy y Lucas, Los Secretos, Camela, Valeria Castro, Sole Giménez o Mikel Erentxun, junto a espectáculos como la ópera La Traviata, los conciertos de la Orquesta Sinfónica de Burgos, el ciclo Burgos en Cámara de la Sociedad Filarmónica o la Film Symphony Orchestra. No faltarán citas clásicas como la Gala Strauss & Kreisler, el Mississippi Gospel Choir, ballets como El Lago de los cisnes y El Cascanueces o la zarzuela La Corte del Faraón.

La programación incorpora también propuestas familiares con La Bella y la Bestia, Cantajuegos, el Gran Circo Acrobático Chino o la Gala Internacional de Magia de la Fundación Caja de Burgos. A todo ello se suman otros formatos como el musical Romeo y Julieta, el tributo a Whitney Houston, el espectáculo Teatro de Campeones o la propuesta de folclore tradicional Tierras del Cid.

Un nuevo folleto con 15.000 ejemplares

Toda esta programación se recoge en un nuevo folleto del Fórum Evolución, del que se han editado 15.000 ejemplares, que se distribuirá por bares, restaurantes, hoteles, centros cívicos, bibliotecas y comercios de la ciudad. La publicación incluye también la actividad de Burgos Industria, un espacio concebido como un recorrido por la historia industrial y empresarial de la ciudad y como punto de encuentro para reflexionar sobre su presente y futuro.

Allí se celebrará la segunda temporada del ciclo ‘Los Jueves de la Industria’, con conferencias semanales todos los jueves a las 19 horas, que contarán con la participación de directivos y responsables de diferentes sectores industriales de Burgos. El espacio Burgos Industria refuerza así su papel como foro de diálogo, conocimiento y proyección de la capacidad productiva de la ciudad. Con este calendario, Burgos proyecta su actividad cultural, industrial y congresual como parte del impulso hacia Burgos 2031, reforzando su posición como ciudad cultural e industrial de referencia.