Investigado un conductor en Palencia por circular a 187 kilómetros por hora en un tramo limitado a 90

Agentes de la Guardia Civil de Palencia investigaron a un conductor español de 66 años por un delito contra la seguridad vial, al circular a 187 kilómetros por hora en un tramo de la carretera P-12 limitado a 90. Los hechos ocurrieron ayer durante un control mixto de velocidad, alcohol y drogas realizado por el Subsector de Tráfico con motivo de las fiestas patronales de Palencia.

El cinemómetro registró que el vehículo superaba en 97 kilómetros por hora la velocidad permitida, lo que constituye un delito al exceder en más de 80 kilómetros por hora el límite en una vía interurbana. El conductor, con domicilio en España, fue informado en el momento de la infracción y citado para presentarse en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 4 de Palencia, donde se remitieron las diligencias.

Este tipo de delito puede conllevar penas de prisión de tres a seis meses, multas de seis a 12 meses o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días, además de la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de uno a cuatro años.