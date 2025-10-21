Frente común para la financiación de un módulo cubierto de atletismo en Segovia

El Consejo Superior de Deportes (CSD) participará en la financiación del módulo cubierto de atletismo de Segovia, junto a la Junta y el Ayuntamiento tras el acuerdo sellado por el presidente de la entidad José Manuel Rodríguez Uribes y el alcalde de la capital segoviana, José Mazarías, quien mostraba su satisfacción ya que «se ha desbloqueado una infraestructura deseada y demandada por los ciudadanos y que había sido anunciada, sin ningún resultado, durante más de doce años con el compromiso alcanzado en este encuentro».

Por su parte Rodríguez Uribes explicaba que «estamos trabajando para que el deporte llegue a todos los territorios. Segovia es una ciudad con un gran potencial y tradición deportiva, que merece contar con instalaciones modernas que puedan albergar grandes eventos».

Asimismo, el presidente del CSD ha mostrado su disposición para que Segovia se convierta en sede de «un gran evento de atletismo de dimensión internacional», que se celebraría coincidiendo con la finalización de la construcción del módulo cubierto. Los primeros trabajos de esta infraestructura deportiva arrancarán el próximo año.