El fuego pone en jaque la provincia de Salamanca con ocho incendios forestales activos, tres de ellos en nivel 2

El fuego pone hoy en jaque a la provincia de Salamanca con un total de ocho incendios forestales activos a primera hora de la tarde. De ellos, tres están en nivel dos del Indicador de Gravedad Potencial (IGR), por su peligrosidad, en las localidades de La Sagrada y El Payo, y también en Cipérez, donde se produjo una reactivación del que se declaró el martes. En nivel uno permanece el de La Alberca y se suma otro en Corral de Garcíñigo. Además, hay llamas desde ayer en Gallegos de Argañán y también, desde hoy, en Serradilla del Arroyo y Villar de Peralonso.

El último incendio forestal en declararse es el de La Sagrada, en la comarca de Ciudad Rodrigo. Activo desde las 16.10 horas, apenas 18 minutos más tarde fue elevado a nivel dos por su nivel de peligrosidad. De momento, trabajan sobre el terreno apenas cuatro medios, incluyendo dos autobombas y un agente medioambiental.

También declarado hoy, el incendio forestal de El Payo, en la comarca de Robleda, permanece activo desde las 13.18 horas y fue elevado a nivel dos de peligrosidad a las 15.39 horas. Según informó Medio Ambiente, en este caso, es debido a que “puede comportar grave riesgo para la población y bienes no forestales”. Hay 28 medios trabajando en la zona, incluyendo un helicóptero, siete agentes medioambientales, cinco autobombas, cuatro cuadrillas terrestres, tres brigadas helitransportadas, dos técnicos y un buldozer, entre otros.

Cerca de las 16.00 horas se produjo la reactivación del incendio forestal de San Cristóbal de los Muchuelos, en el municipio de Cipérez, dentro de la comarca de Vitigudino. Un fuego declarado este miércoles, que se dio por controlado, y que hoy vuelve a preocupar. A esta hora trabajan 14 medios, todos terrestres.

En nivel uno hay otros dos incendios forestales. Uno de ellos, declarado a las 12.54 horas en Corral de Garcíñigo, perteneciente al municipio de Barbalos, en la comarca de Guijuelo. A la media hora fue elevado a nivel uno y, en estos momentos, trabajan en la zona apenas tres medios, todos terrestres, aunque han sido asignados un total de once, incluidos tres aéreos.

Mientras, el incendio de La Alberca permanece en nivel uno tras haber bajado hoy en el Indicador de Gravedad Potencial. Once medios trabajan a esta hora en la zona para sofocar el fuego, en un operativo que ha llegado a contar con hasta 57 medios. Durante el día de ayer, los vecinos tuvieron que ser confinados algunas horas y los turistas, evacuados, aunque hoy se están celebrando las fiestas de la localidad.

Ya sin nivel de peligrosidad, permanece activo un incendio de Gallegos de Argañán, que ayer llegó a nivel dos. Además, activados este viernes, hay otros fuegos con actividad en las localidades de Serradilla del Arroyo y Villar de Peralonso.