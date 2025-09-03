La Fundación Unoentrecienmil anima a los colegios de Castilla y León a participar en la 11ª edición de La Vuelta al Cole

La Fundación Unoentrecienmil abre el plazo de inscripción para la 11ª edición de La Vuelta al Cole, la conocida carrera contra la leucemia infantil, que cada año moviliza a miles de colegios de toda España con un objetivo: recaudar fondos para la investigación que acabe con la enfermedad. La Vuelta al Cole se celebrará el 17 de octubre.

La Vuelta al Cole Unoentrecienmil es el mayor movimiento escolar de sensibilización contra la leucemia infantil en España. A lo largo del último curso se apuntaron 1.459 colegios, en los que corrieron 537.344 participantes entre niños, familiares y profesores, recaudando 1.030.131 euros.

Con esta aportación, la Fundación Unoentrecienmil ha sumado miles de minutos a la investigación de la leucemia infantil, ayudando a crear nuevos tratamientos, y regalando así minutos de vida, fuerza y esperanza para cada niño con la enfermedad. Y seguirán haciéndolo hasta que la leucemia infantil sea una enfermedad 100% curable.

En el caso de Castilla y León, en el curso escolar de 2024/2025 fueron 86 colegios los que corrieron por la causa. Cada edición ha ido sumando más colegios, hasta alcanzar, en estos once años, los casi 7.000 centros y más de 2,6 millones de niños y recaudar un total de más de 4,5 millones de euros. Para el curso 2025/2026, ya se han apuntado 87.380 niños y 198 centros.

Correr juntos por quienes más lo necesitan

Elena Huarte, directora de Unoentrecienmil: “En España, 350 niños son diagnosticados cada año con leucemia. Aunque muchos logran superarla, aún hay un 20% que no lo consigue. Y de los que sobreviven, el 70 por ciento sufre secuelas. Detrás de cada número hay una historia, una familia, una lucha.

Por ellos, en la Fundación Unoentrecienmil nos movemos con un propósito claro: encontrar tratamientos que no solo curen más, sino que curen mejor. Cada año, con La Vuelta al Cole, unimos a miles de niños, docentes y familias en una carrera simbólica que impulsa la investigación y llena de esperanza el camino hacia la cura. Porque cada paso cuenta. Porque cada niño merece un futuro”.

Cada colegio se puede inscribir a través de un formulario en www.lavueltaalcole.com. Desde la Fundación Unoentrecienmil se encargan de enviar las instrucciones y materiales para que cada centro, con la colaboración entre profesores, padres y el departamento de Educación Física, pueda organizar y preparar la carrera a su manera, escogiendo su propia fecha, horario, trayecto y distancia según sus posibilidades y las características de sus instalaciones. Los corredores conseguirán su dorsal a través de donaciones de la cantidad que deseen aportar.

○ 3€ equivalen a 12 minutos de investigación

○ 5€ equivalen a 20 minutos de investigación

○ 10€ equivalen 40 minutos de investigación

Además, La Vuelta al Cole Unoentrecienmil tiene una dimensión didáctica para sensibilizar y educar en el aula. Los profesores trabajan una guía didáctica con los alumnos, una herramienta adaptada a cada ciclo, con contenidos relevantes y de valor para concienciarles sobre la enfermedad.

Once años de zancadas que suman vida

La Vuelta al Cole nació en 2015 gracias a Sonia, madre de Miguel, un niño con leucemia, que propuso organizar una carrera solidaria en su colegio. Unoentrecienmil hizo realidad esa iniciativa y más de 500 personas se unieron aquel 27 de septiembre. Desde entonces, la carrera ha crecido hasta convertirse en una jornada de sensibilización, esperanza y homenaje en todos los rincones de España. Miles de niños y niñas corren, envían apoyo y participan en tómbolas o fiestas para apoyar la investigación.

A lo largo de estos años, La Vuelta al Cole se ha llenado de historias emotivas. Como la de Candela, protagonista de la edición en el CEIP Teresa Berganza (Boadilla del Monte, Madrid), donde se corrió por ella y se le entregaron mensajes de ánimo de toda España. O la de Sofía, a quien sus compañeros del colegio Bartolomé Nicolau (Talavera de la Reina, Toledo) recordaron corriendo en su nombre. También la de Gabriel, alumno del CEO Atenea (Arroyo de la Encomienda, Valladolid), que pidió que se hable sin miedo de la leucemia infantil en las aulas, porque “los niños y adolescentes necesitan que la leucemia deje de ser un tema tabú”.

Y el compromiso fue más allá de los colegios. El futbolista Fernando Llorente participó en la jornada celebrada en el colegio Sagrados Corazones de Miranda de Ebro (Burgos), sumando minutos de investigación con los niños y recordando el valor de la solidaridad, la cooperación y la investigación.