La futura ley que garantizará los puestos sanitarios de difícil cobertura avanza en las Cortes

Las Cortes de Castilla y León han tomado en consideración la proposición de ley de medidas extraordinarias para impulsar la provisión estable y permanente de puestos sanitarios de difícil cobertura y garantizar la asistencia sanitaria del servicio de salud de la comunidad impulsada por el PP y Vox.

Una propuesta que pretende incentivar y reconocer a los sanitarios llamada a paliar la falta de profesionales en estos lugares donde la asistencia sanitaria está comprometida, sobre todo en el medio rural.

La iniciativa, que lograba el respaldo de 51 procuradores -los de todos los grupos parlamentarios excepto el PSOE, que se abstuvo- ahora proseguirá su trámite en las Cortes con la presentación de enmiendas que puedan enriquecerla aún más.

Desde el PP, el procurador José María Sánchez Martín defendía la iniciativa en el atril de las Cortes, donde reconocía que hay puestos sanitarios que no se cubren de manera efectiva, por no resultar lo suficientemente atractivos para los escasos profesionales médicos y de enfermería existentes en determinadas categorías profesionales y especialidades o porque no existen candidatos disponibles de esas categorías y especialidades, especialmente en Medicina Familiar y Comunitaria

y de Pediatría

"Se trata de plazas poco atrayentes para los profesionales, bien por la localización geográfica alejada de las capitales de provincia, porque no son hospitales de referencia, por la super especialización a que tienden los facultativos debido en parte a los avances de las nuevas tecnologías o porque no favorecen la proyección profesional de futuro que los profesionales sanitarios anhelan", explicaba el parlamentario.

Sánchez Martín aseguraba que la dificultad para la cobertura de determinados puestos sanitarios no es exclusiva de la atención primaria, sino que la escasez de profesionales afecta también al ámbito hospitalario en todos los Servicios de Salud del Sistema Nacional de Salud.

Y defendía el papel de los consultorios locales y los hospitales más pequeños o alejados de capitales de provincia en la asistencia sanitaria de los ciudadanos, "pues facilitan el acceso a las prestaciones sanitarias especializadas y de atención primaria y evitan a los usuarios desplazamientos innecesarios", decía.

Desde Vox, la parlamentaria Rebeca Arroyo advertía de que la prestación sanitaria a los ciudadanos "empieza a verse comprometida", y mostraba su apoyo a esta proposición de ley, que considera "necesaria e imprescindible" para intentar corregir este grave problema asistencial existente.

Por parte del PSOE, el procurador Jesús Puente, apelaba a la propuesta del Grupo Parlamentario Socialista del pasado mes de mayo que se rechazó para mejorar esta cobertura, por ser un plan "más completo" que esta ley, entre otras cosas, porque incluía incentivos por la accesibilidad, según decía, además de advertir que el problema asistencial no solo en los pueblos sino también en las grandes ciudades de la comunidad.

Puente, además, reclamaba a PP y Vox que en las enmiendas se dé participación a todos los grupos y se apoyen sus propuestas, y les pedía igualmente que "no se hagan trampas" y que los criterios se cumplan. "Estaremos vigilantes", finalizaba.