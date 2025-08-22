La V Gala de Premios iRiego 2025 reúne a medio millar de personas en la Plaza Mayor de Villalón de Campos (Valladolid)

La empresa iRiego superó ayer todas las expectativas de asistencia a su V Gala de Premios iRiego 2025. Más de medio millar de personas se reunieron en la Plaza Mayor de Villalón de Campos (Valladolid) en una jornada festiva que sirvió de nuevo para rendir homenaje al trabajo de profesionales y entidades relacionadas con la agricultura y el regadío.

El gerente de iRiego, Paco Fernández, abrió esta gala reivindicando la creación de empresas de pueblo, como iRiego, que apuestan por la creación de riqueza y puestos de trabajo que se quedan en los pueblos. “Sin embargo, muchas veces las comunidades de regantes no apuestan por estas empresas de pueblo y la riqueza se va a compañías que declaran en Madrid y de cada 100 euros invertidos por los regantes, 20 se van fuera”, señaló. Por ello, hizo un llamamiento a la responsabilidad de las comunidades de regantes para contar con empresas de pueblo para generar empleos de calidad e inversiones que se quedan en las zonas rurales.

Entre los galardonados en esta multitudinaria gala estaba el exconsejero de Agricultura de la Junta de Castilla y León José Valín, natural de Villalón, que acompañado por familia y amigos recibió un emotivo premio que reconoce su extensa labor en la modernización y mejora de los regadíos no sólo de Tierra de Campos, sino de toda Castilla y León. Valín señaló que es necesario “crear empresas de los pueblos y los regadíos tienen una potencialidad enorme y es importante desarrollar todos esta capacidad de emprendimiento”.

Además, de Valín, iRiego premió a 12 de las comunidades cuya gestión de regadíos lleva a cabo y también recibieron galardones del Premio al Trabajador de iRiego Álvaro Álvarez y Ester Martínez; Premio al Colaborador para David Martínez Paniagua (Itacyl); Premio al Regante para Valentín Cuesta, Carlos Alfaro y Luis Ángel Tejo; Premio a la Explotación Agrícola para Agrícola MSM y Corpy S.C, así como el Premio Benéfico para la Asociación La Esperanza, de Villalón de Campos.

La jornada incluyó el II Encuentro de Comunidades de Regantes, que reunió en un foro de encuentro e intercambio de experiencias y proyectos a 35 entidades que sumaron más de 65 representantes de Castilla y León, Galicia, Extremadura, Castilla-La Mancha y Navarra, además de organizaciones como Ferduero y Fertajo, cuyo presidente, Primitivo Gómez, se desplazó también a Villalón para participar en este evento. Los asistentes visitaron las instalaciones de la gran balsa de riego del Sector IV de Tierra de Campos y fueron recibidos oficialmente por el alcalde de Villalón en el Salón de Plenos del Ayuntamiento.

La jornada festiva se inició ayer por la mañana con iRiego Fest, el programa de actividades infantiles que reunió también en la Plaza Mayor de Villalón a más de 200 niños que disfrutaron de juegos, hinchables, pintacaras y regalos.

En la gala de anoche estuvieron presentes destacas figuras del sector de la agricultura en Castilla y León, como los ex consejos de Agricultura Milagros Marcos e Isaías García Monje, sindicatos agrarios y alcaldes de la zona, como los de Villalón, José Ángel Alonso; Tordesillas, Miguel Ángel Oliveira; Mayorga, David de la Viuda; Pollos, Luis Ángel García; Boadilla de Rioseco, José González Díaz; o la de Bercianos del Páramo, Milagros Benéitez. Además, acudieron diputados provinciales de Valladolid, como Sonia Alonso Valencia y David de la Viuda, y representantes Itacyl y de la principal empresa patrocinadora del evento, La Robla Green, con la asistencia de Fernando Muñoz, presidente de Reolum.

La V Gala de Premios iRiego recibió el respaldo de La Robla Green, como patrocinador principal, además de Naberfer, Case IH y La Caixa-Agrobank, con el apoyo y colaboración del Ayuntamiento de Villalón de Campos. IRiego agradece a estos patrocinadores y al Ayuntamiento de Villalón su apoyo en la celebración de estos actos, así como a los vecinos de esta localidad por su cálida acogida y su gran participación en el evento.