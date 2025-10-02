Más de 130 investigadores de 12 países debaten en León sobre el diálogo entre Oriente y Occidente

Durante dos días el Instituto Confucio de la Universidad de León (ULE) acoge el congreso ‘Contacto y diálogo entre Oriente y Occidente: V Conferencia Internacional sobre Estudios Contemporáneos sobre China’ en el que participan más de 130 congresistas procedentes de 60 universidades de doce países de manera presencial y online.

En la inauguración, el vicerrector de Internacionalización y Compromiso Global, José Alberto Benítez aseguró que este encuentro es “una ocasión privilegiada para reflexionar, debatir y proyectar desde León el futuro de los estudios sobre China en España, en Europa, y en todo el mundo” y destacó que en él se unen varias generaciones de especialistas ofreciendo “oportunidades para que los más jóvenes presenten sus contribuciones, fortaleciendo así la continuidad de los estudios sobre China en Europa, y reafirmando su capacidad de renovación y adaptación a los desafíos de la actualidad”.

En estos dos días se abordarán cuestiones como la lengua, la cultura, la literatura, la traducción, la enseñanza internacional del chino o la historia. En total se presentarán en el congreso 120 propuestas que buscan “la calidad y la excelencia”, según destacó el director español del Instituto Confucio de la ULE, Óscar Fernández que incide en que esta cita “no solo es una plataforma para la comunicación de ideas académicas, sino también una plataforma para la ampliación de las relaciones entre China y Occidente” porque ese “contacto y diálogo entre Oriente y Occidente está concebido no solo como un espacio de reflexión,sino también como un puente de entendimiento entre culturas, saberes y formas de ver el mundo. En un tiempo en el que los desafíos globales requieren respuestas colectivas y colaborativas, el diálogo entre Oriente y Occidente adquiere una relevancia renovada”.

En el encuentro participó, a través de videoconferencia, el consejero agregado de Asuntos culturales y Educación de la Embajada china en España, Hou Yongfeng, que se mostró “convencido de que este encuentro no constituye únicamente un intercambio académico e intelectual, sino también un vínculo emocional entre tradiciones que trasciende el tiempo y el espacio” e incidió en la humanidad “se enfrenta al mismo tiempo a desafíos comunes como el cambio climático, la protección del medioambiente y la desigualdad. En este contexto, el diálogo entre civilizaciones adquiere un nuevo significado en nuestra época. El intercambio cultural no debe limitarse únicamente a la evocación del pasado, sino orientarse también hacia el futuro”.

Por su parte, el alcalde de León, José Antonio Diez, recordó que fue alumno del Instituto Confucio, mostró su “respeto, cariño y admiración por su pueblo y su cultura” y dio la bienvenida a los asistentes a una ciudad “que suma más de 2.000 años de historia que en estos siglos ha mantenido un legado que la ha convertido en un interesante cruce de caminos, referente artístico y, por supuesto, referente internacional como sede de las primeras Cortes con la presencia del pueblo en el año 1188”.