Digitalizan las tallas históricas de la Semana Santa de Valladolid en un proyecto pionero en España

Preservar el arte barroco y que sea accesible para todos, incluso para quienes no puedan estar físicamente en Valladolid, y durante todo el año, es el propósito fundamental de este proyecto que ha reunido a Jesús Julio Carnero, alcalde de Valladolid, Miguel Vegas, presidente de la Junta de Cofradías, Ricardo Rapado, director creativo de Damasco Studios y David Lorenzo, CEO de Daloar.

Damasco Studio ha dado un primer paso con la digitalización de tres imágenes emblemáticas de la Semana Santa vallisoletana: ‘El Señor Atado a la Columna’ y ‘la Quinta Angustia’, de Gregorio Fernández, y ‘Nuestra Señora de las Angustias’, de Juan de Juni. La precisión y el hiperrealismo de estas réplicas en tres dimensiones no sólo reflejan la gran calidad del trabajo, sino que captan la esencia y la emoción que transmite la talla original.

Como ha explicado el alcalde, “se trata de un logro de digitalización que refleja la maestría en la que conviven tradición y tecnología”. Tras el éxito de este primer proyecto piloto, se va a realizar la digitalización de 30 esculturas maestras del Barroco castellano, por el equipo que reúne a Damasco Studio, a Daloar y a la Junta de Cofradías.

El proyecto se completará gracias a una subvención de una línea dedicada a actuaciones turísticas singulares concedida, en concurrencia competitiva seleccionada entre más de 60 proyectos, a la Junta de Cofradías de Semana Santa de Valladolid por la Dirección General de Turismo de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León.

El alcalde, además, ha destacado dos aspectos a tener en cuenta: “Por un lado, es importante subrayar que el Ayuntamiento de Valladolid quiere que la Semana Santa perdure y pueda vivirse más allá del evento en sí mismo y este proyecto, junto con la ‘Ruta de Pasiones’ que se puso en marcha la semana pasada, son una herramienta decisiva para conseguir que nuestra tradición esté viva, accesible y proyectada al futuro. Un acceso universal a esta belleza artística, sin barreras físicas ni geográficas para aquellas personas con movilidad reducida o dificultades de desplazamiento. Y, por otro lado, este proyecto, de tecnología avanzada y fruto de la colaboración público-privada muestra otro de los avances del Laboratorio Tecnológico de Contenidos Digitales de Castilla y León”.

El presidente de la Junta de Cofradías de Semana Santa de Valladolid ha señalado, por su parte, que “se ha puesto a disposición de las cofradías propietarias, la Cofradía Penitencial de la Santa Vera Cruz y la Ilustre Cofradía Penitencial de Nuestra Señora de las Angustias, así como la Iglesia Parroquial de San Martín y San Benito el Viejo, primeras interesadas en la preservación y difusión cultural de sus tallas, una impactante tecnología que integra innovación cultural en la gestión, comunicación y puesta en valor de patrimonio escultórico vallisoletano. Además, también tendrá impacto educativo, amplificando la comprensión artística y simbólica de la obra y un impacto económico, desde el punto de vista turístico, porque fortalece la posición de Valladolid como destino cultural y tecnológico, generando oportunidades de atracción de turismo religioso”.

Técnicas de vanguardia

El proceso se basa en técnicas de fotogrametría avanzada, que realiza cientos de fotografías desde todos los ángulos. Estas imágenes se procesan con programas especializados que utilizan, entre otras, la técnica de Gaussian Splatting, que permite una reconstrucción hiperrealista. Finalmente, los modelos se optimizan y se preparan para experiencias de realidad aumentada y realidad virtual, accesibles con dispositivos como las gafas de realidad virtual, Meta Quest 3, permitiendo ver, girar y explorar cada paso como si estuviera delante.

Conservación e internacionalización

El nuevo proyecto, refuerza la proyección internacional de Valladolid mostrando que tradición e innovación caminan de la mano para preservar la cultura. Pone en valor a los grandes escultores españoles, gracias a la realidad aumentada y virtual, y da acceso directo y cercano a sus obras para estudiarlas y tomar inspiración sin necesidad de desplazarse.

Además, estas tallas digitalizadas enriquecerán también la ruta de ‘Ríos de Luz’ que tiene previsto, entre otros edificios, ampliar su propuesta de iluminación urbana a las iglesias penitenciales que custodien los pasos que se han elegido. En la entrada de cada templo habrá un tótem con dos códigos QR, uno llevará a información sobre la cofradía, su estandarte y colores y el otro permitirá ver digitalmente el paso en 3D.

Difusión del proyecto

Está previsto que el trabajo completo se finalice antes de la Semana Santa de 2026 para que cualquier persona pueda tener acceso a este trabajo en la web de la Junta de Cofradías de Valladolid: www.jcssva.org, en la que se publicará una imagen nueva cada semana. Además, se preparará una exposición en la Sala Municipal de Exposiciones de la Iglesia de la Pasión, en la que se podrá disfrutar de la experiencia con gafas de realidad virtual, así como, a lo largo de todo el año, en la sede de la Junta de Cofradías en la calle Fray Luis de León, 22.

La experiencia de realidad virtual también estará disponible en el Laboratorio Tecnológico de Contenidos Digitales, ofreciendo un espacio para vivir de manera inmersiva el fruto de este trabajo.