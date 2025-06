El Grupo Popular en las Cortes avisa que nace «Unión Voxcialista» para tumbar al PP

El portavoz adjunto del Grupo Popular en las Cortes, Miguel Ángel García Nieto, ha ironizado sobre la alianza entre Vox y el PSOE para impulsar la ley de Publicidad Institucional, y ha sugerido que concurran juntos a las próximas elecciones bajo una nueva marca: el partido «Unión Voxcialista».

«Su único interés es poner trabas a la gestión del PP, no mejorar la vida de los castellanos y leoneses» y ha lamentado que «votan juntos, pactan enmiendas juntos, llegan a acuerdos de mínimos» por lo que ha afirmado que «si se presentaran juntos dejarían de engañar a sus votantes». Asimismo ha criticado duramente el contenido y la tramitación de la proposición de ley sobre publicidad institucional pactada por PSOE, Vox y Podemos. «Es un bodrio legislativo y un atropello a la libertad de prensa y es una auténtica amenaza a la libertad de expresión. Nosotros no hemos promovido esta iniciativa, no la compartimos y vamos a votar en contra, en conciencia, porque es una ley inadmisible para una democracia sólida», ha afirmado.

Además, el Grupo Popular ha registrado una Proposición No de Ley en defensa de la independencia judicial. García Nieto ha denunciado «una trama institucional organizada desde el corazón del Gobierno» y ha acusado al Ejecutivo de Pedro Sánchez de «doblegar a los jueces, amedrentar a los fiscales y desacreditar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado», lamentando el silencio del PSOE de Castilla y León, señalando a Carlos Martínez «que ni siquiera ha sido capaz de condenar esta deriva autoritaria».

Por último, el procurador ha anunciado otra PNL para exigir respeto y medios para la Guardia Civil, especialmente en la comunidad «ya que nuestros pueblos dependen de ellos como garantía de seguridad». Es por ello que se reclama cubrir vacantes, dotar de recursos a los cuarteles y reconocer su profesión.