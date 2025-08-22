Herida grave una persona arrojada desde un vehículo en marcha en Zamora

Una persona ha resultado herida grave al ser arrojada desde un vehículo en marcha cuando circulaba por la barriada de Las Llamas de la capital zamorana, según ha informado el servicio de Emergencias 112 de Castilla y León.

El suceso ha ocurrido pasadas las cuatro de la tarde de este viernes en los accesos a esa barriada de la ciudad.

Ha sido la Policía Nacional la que ha comunicado al 112 a las 16.12 horas que se había producido una agresión a la entrada del camino de las Llamas de Zamora, porque habían tirado a una persona de un vehículo en marcha y estaría grave.

Se ha dado aviso del suceso a la Policía Municipal de Zamora y a Emergencias Sanitarias de Sacyl, que ha enviado una UVI móvil con personal sanitario que ha atendido a la persona herida, de la que por el momento se desconocen datos de identidad y que ha sido trasladada al hospital Virgen de la Concha de Zamora.