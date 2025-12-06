Heridas cinco personas, entre ellas dos menores, en diversas colisiones en la ronda AV-20 de ´Ávila

Cinco personas, entre ellas dos menores de dos y cinco años, resultaron heridas en la tarde de ayer como consecuencia de varias colisiones ocurridas a la altura del kilómetro cuatro de la ronda AV-20, según informaron fuentes del Servicio de Emergencias 1-1-2 y recogidas por Ical.

La Sala de Operaciones recibió varias llamadas en torno a las 20.13 horas en la que se informaba, en un primer momento, de un accidente entre un turismo y una furgoneta, cuya carga ha quedado sobre la calzada, sin que se hayan producido heridos.

Posteriormente, efectivos de la Policía Local desplazados al lugar informaron de la colisión de otros tres turismos, por lo que se precisaba asistencia para dos adultos y dos menores que se quejaban de dolor por contusiones. Por ello, se movilizaron dos ambulancias de Emergencias Sanitarias - Sacyl.

En el lugar, el personal sanitario de Sacyl atendió finalmente a cinco personas heridas, que fueron tres varones de 60, 43 y cinco años, y dos mujeres, de 47 y dos años, a quienes se trasladó más tarde en ambas ambulancias de Emergencias Sanitarias al Hospital de Ávila.

Por otro lado, la conductora de un turismo resultó herida esta mañana en la colisión de su vehículo contra una vaca en la CL-505, a la altura del kilómetro 7, en la localidad abulense de Tornadizos, según informaron fuentes del Servicio de Emergencias 1-1-2.

El accidente de tráfico tuvo lugar a las 08.18 horas y hasta el lugar se envió una ambulancia de soporte vital básico de Emergencias Sanitarias - Sacyl, que trasladó a la herida al Hospital de Ávila.