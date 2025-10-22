Hondo pesar en el periodismo por la muerte de José María Ayala, delegado de ABC en Castilla y León

El delegado de ABC en Castilla y León, José María Ayala, ha fallecido este miércoles a los 50 años a consecuencia de una grave enfermedad, que le diagnosticaron hace apenas dos meses, según ha informado esta noche el diario en su edición regional.

Ayala (San Sebastián, Guipúzcoa, 1975) era licenciado en Ciencias de la Información y en Publicidad por la Universidad del País Vasco y su trayectoria profesional ha estado siempre ligada a ABC, primero como redactor y luego en cargos de responsabilidad, como subdelegado y en la última etapa como delegado.

ABC ha recordado que el periodista se incorporó a la Delegación de Castilla y León en 1998; pasó por la sección de Deportes, pero también se encargó de coordinar a los corresponsales de las provincias y fue el responsable del área de Economía.

En 2009, en entonces delegado José Luis Martín le nombró subdelegado, puesto que ocupó durante once años, hasta que en 2020 pasó a dirigir la delegación regional, en sustitución del propio Martín.

ABC ha destacado que José María Ayala, pese a la grave enfermedad, ha seguido trabajando al frente de la Delegación hasta el último momento