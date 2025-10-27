El Hospital de Burgos tratará a una menor procedente de Gaza con diversas patologías tras un acuerdo entre Junta y Ministerio

El Hospital Universitario de Burgos tratará a una menor procedente de Gaza con diversas patologías, tras el acuerdo llevado a cabo entre la Junta y el Ministerio de Sanidad, cuya niña llegó esta madrugada a la base aérea de Torrejón de Ardoz.

La paciente llegará mañana, de modo ambulatorio, a Burgos, con soporte logístico, alojamiento y manutención cubierta por una ONG, según recogió Ical.

Al igual que ocurre con otro tipo de pacientes, el consejero no dio detalles sobre las patologías que padece la menor, quien remarcó que, debido a las mismas, el UBU es el centro hospitalario más adecuado para su tratamiento.

Se trata de una de los 19 menores heridos y enfermos, junto a 73 acompañantes, que llegaron esta madrugada a la Base Aérea de Torrejón de Ardoz tras ser evacuados desde la Franja de Gaza para ser atendidos en hospitales españoles en una nueva operación organizada por el Ministerio de Sanidad en colaboración con los ministerios de Defensa; Exteriores, Unión Europea y Cooperación; Inclusión, Seguridad Social y Migraciones e Interior.

Los menores son pacientes de traumatología, oncología y hematología; cardiopatías congénitas; neurologías; nefrologías; oftalmología; y un gastrointestinal.