La inauguración de BEHER STORES en Valladolid congrega a autoridades y representantes del ámbito gastronómico, empresarial, social y deportivo

La inauguración de BEHER STORES en Valladolid ha reunido a 350 personas, entre ellas diversas autoridades de Castilla y León y de la ciudad, junto a representantes del ámbito gastronómico, empresarial, social y deportivo de la Comunidad. El acto marca la apertura del primer establecimiento de la firma salmantina en Castilla y León, un paso importante en la expansión de la compañía y en su vinculación con la tierra donde se origina la esencia de sus productos.

Entre los asistentes se encontraban la concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad del Ayuntamiento de Valladolid, Blanca Jiménez, y el de Tráfico y Movilidad, Alberto Gutiérrez Alberca, que han acompañado a Bernardo y Jorge Hernández, actuales presidentes de BEHER y representantes de la tercera generación al frente de la empresa familiar de Guijuelo, con 95 años de trayectoria.

El nuevo de BEHER STORES Valladolid se ubica en la plaza de la Libertad, una de las más conocidas y emblemáticas de la ciudad. En esta misma plaza se encontraba el histórico ‘Penicilino’, un referente de la vida social vallisoletana durante décadas. Con la llegada de BEHER, recupera su esencia como punto de encuentro gastronómico y social, combinando historia y actualidad en un espacio que vuelve a ser lugar de referencia para vecinos y visitantes.

El establecimiento ofrece una experiencia gastronómica completa que une la tradición ibérica de Guijuelo con un concepto actual de restauración y tienda gourmet. Los visitantes pueden disfrutar de productos 100% ibéricos elaborados artesanalmente, una selección de carnes premium de Cárnicas BOS y vinos de Castilla y León y de otras regiones. El local dispone, además, de una zona de degustación y parrilla tradicional, donde se sirven tapas, tablas y elaboraciones cuidadas, pensadas para realzar los sabores de la tierra.

Más allá de la venta directa, BEHER STORES Valladolid nace como un lugar de encuentro para los amantes de la gastronomía, que podrán conocer los productos de la firma y compartir experiencias en un entorno diseñado para poner en valor la calidad y la autenticidad.

Con 95 años de historia, BEHER (Bernardo Hernández) es un referente internacional en la producción de jamón y productos 100% ibéricos, reconocido por su control de todo el proceso, desde la cría de los animales hasta la curación final. La compañía mantiene su compromiso con la calidad, la sostenibilidad y la tradición, valores que la han situado entre las marcas más reputadas del sector ibérico.