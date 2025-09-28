Incendio forestal de nivel 2 en Cerezo de Arriba (Segovia)

La Junta de Castilla y León ha declarado este domingo un incendio de nivel dos de peligrosidad por su seria amenaza a poblaciones y que podría exigir medidas de socorro de la población o protección de bienes, en la localidad segoviana de Cerezo de Arriba .

Las llamas de este fuego, originado sobre las dos de esta pasada madrugada pueden comportar grave riesgo para la población y bienes no forestales, según informan desde la Consejería de Medio Ambiente.

Además, se declara también la Situación Operativa (SIT) 2 en Castilla y León por las mismas razones y porque puede ser necesaria la incorporación de medios extraordinarios.

En estos momentos trabajan una treintena de medios en la extinción de este incendio, entre ellos cinco cuadrillas terrestres, otras tantas autobombas, agentes medioambientales y técnicos.

También existe simultaneidad con la cercana provincia de Guadalajara, donde se mantiene activo el incendio del Pico del Lobo, que ha obligado a desalojar poblaciones.