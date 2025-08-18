El incendio leonés de Canalejas entra en Palencia y arrasa varias viviendas en Cansoles

El incendio forestal de Canalejas, en León, ha entrado en la provincia de Palencia y ha arrasado varias viviendas de San Pedro de Cansoles, una pedanía de Guardo con apenas una veintena de habitantes que habían sido desalojados en la noche del sábado.

Algunos vecinos de Cansoles, realojados en el pabellón municipal de Guardo no podrán volver a sus casas después de que el fuego procedente de León haya entrado en el municipio, según confirma el presidente del Cecopi y delegado territorial de la Junta en Palencia, Jose Antonio Rubio.

A pesar de los esfuerzos del operativo no se ha podido detener el avance de las llamas que ya en la tarde de ayer obligaron a desalojar, por prevención, a 564 personas de las localidades palentinas de Villalba de Guardo, Fresno del Río y Mantinos y a confinar a los más de 5.500 habitantes de Guardo.

El Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) acordó el desalojo de estos tres pueblos y la evacuación de 564 personas de forma preventiva ante el avance del fuego desde la provincia de León.

De ellas, 130 personas han sido alojadas en el polideportivo de Saldaña y cuatro en residencias de personas mayores de la localidad, mientras que el resto han ido a casas de familiares o han regresado a sus domicilios, ya que muchos estaban en Villalba y en Fresno coincidiendo con las fiestas patronales, ha confirmado a EFE el delegado territorial de la Junta y presidente del Cecopi, José Antonio Rubio Mielgo.

Rubio Mielgo ha explicado que el foco más preocupante es precisamente el incendio de Canalejas por la virulencia extrema y los vientos de hasta 40 kilómetros por hora en dirección oeste que a lo largo de la tarde de ayer complicaron mucho las tareas de extinción.

En paralelo, Rubio ha detallado que se mantiene bajo vigilancia el frente de Boca de Huérgano, en la zona de los Cardaños, donde la situación “ha mejorado tras un trabajo importante con cuadrillas y un helicóptero”, lo que permitió el regreso de los vecinos de Cardaño de Arriba a sus casas.

Cruz Roja Palencia ha informado de que, dada la situación existente en Guardo se ha decidido mantener el albergue en el polideportivo municipal con 50 camas y se ha abierto un nuevo albergue en el pabellón municipal de Saldaña con 200 camas, mantas, kits de higiene y agua.

Además, se han evacuado tres viviendas aisladas de Guardo, en la zona del Cristo, habitualmente utilizadas como casas de verano, y siguen cortada la carretera CL-626, entre Espina y con Guardo, así como la línea de ferrocarril.

La Diputación de Palencia ha activado todos los parques de bomberos de la provincia y ha solicitado refuerzos a Burgos y Valladolid.

El alcalde de Guardo, Juan Jesús Blanco, ha mostrado su preocupación por “una situación cada vez más desesperante” debido al humo que dificulta la respiración en la localidad y el temor por la evolución del fuego, lo que ha motivado una alerta de protección civil recomendando a los vecinos no salir de casa, evitar la actividad en el monte y seguir en todo momento las instrucciones de las autoridades.

Además, en las últimas horas se ha declarado otro incendio en El Golobar, en el corazón de la Montaña Palentina, que va a ser difícil de "atacar", tal y como ha reconocido Rubio Mielgo, "porque los medios de extinción no pueden volar", mientras que el incendio declarado en Resoba hace justo una semana se mantiene estable pero todavía en nivel 1 de riesgo.