Un fallecido tras la colisión entre dos coches en la A-50, en Ávila

El personal sanitario solo puede confirmar la muerte de la persona

Una ambulancia medicalizada del Sacyl se trasladó al lugar del suceso
Un hombre falleció hoy la pasada medianoche tras la colisión entre dos turismos en la A-50, en Ávila, y el personal sanitario trasladado hasta el lugar solo pudo confirmar la muerte de esta persona.

El Centro de Emergencias Castilla y León 1-1-2 recibió varias llamadas minutos antes de la medianoche que avisaban de un accidente en el kilómetro 1 de la A-50, en Ávila. Los alertantes indicaron que los dos vehículos habían colisionado y solicitaban asistencia sanitaria para un herido.

El centro de emergencias 1-1-2 avisó del incidente a Guardia Civil de Tráfico, Policía Local de Ávila y a Emergencias Sanitarias -Sacyl que envió una UVI móvil.

El personal sanitario que acudió al lugar confirmó el fallecimiento del varón, cuyos datos se desconocen, por el momento.

