Un fallecido tras la colisión entre dos coches en la A-50, en Ávila

Un hombre falleció hoy la pasada medianoche tras la colisión entre dos turismos en la A-50, en Ávila, y el personal sanitario trasladado hasta el lugar solo pudo confirmar la muerte de esta persona.

El Centro de Emergencias Castilla y León 1-1-2 recibió varias llamadas minutos antes de la medianoche que avisaban de un accidente en el kilómetro 1 de la A-50, en Ávila. Los alertantes indicaron que los dos vehículos habían colisionado y solicitaban asistencia sanitaria para un herido.

El centro de emergencias 1-1-2 avisó del incidente a Guardia Civil de Tráfico, Policía Local de Ávila y a Emergencias Sanitarias -Sacyl que envió una UVI móvil.

El personal sanitario que acudió al lugar confirmó el fallecimiento del varón, cuyos datos se desconocen, por el momento.