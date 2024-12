Industria retomará la Mesa de Seguridad Industrial en 2025 y destinará 1,3 millones a formación para el sector

La consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, anunció hoy que en 2025, retomará la Mesa de Seguridad Industrial, como demanda el sector, y destinará 1,3 millones a formación específica en el ámbito tanto de las telecomunicaciones y las instalaciones eléctricas. García hizo estos anuncios momentos antes de participar en el Edificio de Soluciones Empresariales de Arroyo de la Encomienda (Valladolid) en la Asamblea Anual de la Federación de Empresarios de Instalaciones de Castilla y León (Pecale).

Acompañada por el presidente de Pecale, Luis Javier Cajigal, y el de la Federación Nacional de Empresas de Instalaciones Eléctricas, Telecomunicaciones y Climatización de España (Fenie), el palentino Miguel Ángel Gómez, la consejera explicó que recuperará la Mesa de Seguridad Industrial a través de la firma de un nuevo convenio, y recordó que este foro está integrado tradicionalmente por representantes de los colegios de ingenieros industriales, por asociaciones y organizaciones que afectan a los distintos campos reglamentarios como es el ejemplo de PECALE y también por los representantes de los organismos control autorizado (OCA) a través de Asocayl.

Laticia García defendió que esta mesa “es muy relevante desde el punto de vista del contenido” que abordará, en materias “tan importantes” como la normativa del sector. “Queremos contar con el sector no sólo para interpretar la normativa actual y llegar a criterios conjuntos, sino también para el desarrollo futuro de otras”, informa Ical.

Asimismo, la mesa también tendrá otras funciones como “colaborar en el ámbito de las campañas de vigilancia de seguridad industrial que son decisivas cuando hablamos de seguridad en todo nuestro territorio”, dijo García. El reto es que “la propia mesa pueda participar en el diseño de esas campañas de vigilancia de la seguridad industrial, también en las campañas de difusión y sensibilización”. La consejera también anunció que otro objetivo de la mesa es avanzar en “reducir burocracia, en trabajar telemáticamente”. En cuanto a los cursos, destacó que la formación “es vital si queremos garantizar esa seguridad industrial”.

García, destacó la enorme responsabilidad social empresarial de estas empresas, que permite a los consumidores, “moverse por la vida con seguridad”, y constató que la Comunidad, es un ejemplo en seguridad industrial en el campo doméstico, pero también en el industrial y en locales públicos de concurrencia, gracias a las múltiples campañas desarrolladas por el Ejecutivo regional, que seguirá profundizando en las mismas con el sector.

La consejera agradeció la invitación a Pecale, que es una organización que engloba más de mil empresas de la Comunidad autónoma en el ámbito de los instaladores eléctricos y de las telecomunicaciones pero que “aporta un plus en lo que se refiere a la seguridad industrial”. Al respecto, remarcó no solo su trabajo en el ámbito doméstico, sino también en las instalaciones eléctricas cuando afectan a los sistemas de producción de energías renovables o cuando se habla de movilidad eléctrica o de conectividad universal. “No podríamos tener una comunidad autónoma en crecimiento empresarial si no contáramos con unas buenas infraestructuras de desarrollo, de redes y de calidad en la prestación del servicio”, sentenció.

Nuevo reglamento

El presidente de Fenie, que aglutina a 18.000 empresas con 50.000 empleados, Miguel Ángel Gómez, explicó que están trabajando con el Ministerio en un nuevo reglamento electrotécnico de baja tensión para abordar la electrificación de España, desde el autoconsumo, el coche eléctrico o la calefacción. Un “momento” dulce para el sector que debe afrontar numerosas novedades, para lo que la formación continua será esencial. “Estamos siempre en la vanguardia de la tecnología, como no puede ser de otra manera”, dijo, y garantizó que estarán a la altura dentro del proceso de electrificación y democratización de la energía en España.

El presidente de Pecale, Luis Javier Cajigal, aseguró que en Castilla y León, el nivel se seguridad de las instalaciones eléctricas “está bastante bien” y apeló a concienciar de la importancia de los instaladores en un contexto en el que España “va hacia la electrificación”. “Hay un plan para que en el año 2050 no existan ya calderas de gasoil ni de gas, que viene de la UE, lo que supondrá electrificar todas las casas y las industrias, lo que supone un “trabajo ingente, muy importante tanto a nivel de líneas de transporte como de distribución, en el que tendremos que participar todos”, recalcó.

En este sentido, advirtió de la necesidad de que las pequeñas empresas del sector se asocien para sobrevivir y apeló a concienciar a la población desde la infancia de la importancia del mantenimiento de las instalaciones, porque “ahora no nos imaginamos nada sin electricidad”. “Somos un punto muy importante, los instaladores, en todo este proyecto que hay y tenemos que creérnoslo nosotros mismos”.