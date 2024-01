El insólito robo de película que mantiene en vilo a los vecinos de un pequeño pueblo zamorano

El pequeño pueblo zamorano de Fonfría, ubicado en la comarca de Aliste, ha vivido recientemente un suceso que tiene al municipio en vilo. De hecho, no se habla de otra cosa entre los cerca de 800 vecinos de la localidad. Un suceso extraño e insólito más bien de película que está investigando la Guardia Civil y del que hasta el momento no se sabe nada, o al menos no ha trascendido.

El caso es que hace unos días ha desaparecido una pieza de forja de 500 kilos de peso o media tonelada de la Plaza Mayor de Fonfría, un lugar que, para más inri, se encuentra a penas 300 metros del cuartel de la Guardia Civil en el municipio.

La Benemérita no descarta ninguna hipótesis, aunque la que más abunda es la de que pueda tratarse de un caso de vandalismo, según ha dejado entrever el subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco, quien ha reconocido la singularidad y extrañeza que ha producido este robo de una obra de forja que sobre una viga de hierro se sustentan las letras con el nombre del pueblo hechas con ese mismo material.

Las autoridades locales están colaborando estrechamente con el Instituto Armado e invitan a los vecinos a que aporten cualquier información que puedan tener sobre este sorprendente caso que no ha dejado indiferente a nadie por su peculiaridad y el desconcierto que ha generado.