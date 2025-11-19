Sucesos
Investigado en Valladolid un agricultor por un incendio que quemó 53 hectáreas en una localidad de Tierra de Campos
El fuego tuvo lugar el 28 de octubre, cuando el varón realizó una quema de vegetales y abandonó el lugar sin apagarlos correctamente, por lo que las brasas se reavivaron
Agentes de la Guardia Civil de Valladolid investigan por imprudencia a un agricultor como presunto responsable de un incendio forestal ocurrido el pasado 28 de octubre en una localidad de Tierra de Campos, cuyo fuego carbonizó unas 53 hectáreas de rastrojos y pastos.
Con las labores de investigación e inspección pericial llevadas a cabo en la zona para tratar de identificar el origen del incendio, así como su causa, los agentes pudieron recabar manifestaciones y pruebas incriminatorias. Según las mismas, el origen del incendio se habría producido cuando el agricultor realizó una quema de vegetales y abandonó el lugar sin apagarlos correctamente. Posteriormente, las brasas se reavivaron y el fuego se propagó desde la parcela hasta la zona de pastos.
El incendio se produjo en plena época de riesgo medio de incendios forestales, conforme a lo estipulado en la Resolución de 6 de octubre de 2025, del director General de Patrimonio Natural y Política Forestal, por la que se declara Época de Peligro Medio de incendios forestales en Castilla y León. Por ello, la Guardia Civil ha instruido las diligencias que han sido remitidas al Juzgado de Instrucción de Medina de Rioseco (Valladolid).
