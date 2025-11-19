Los titulados universitarios de la provincia segoviana pueden optar a las quince nuevas becas de prácticas formativas que convoca la Diputación

Un año más, la Diputación de Segovia despliega la convocatoria de becas formativas de prácticas, que se dirigen a los empadronados en cualquier municipio de la provincia -capital incluida- que hayan obtenido su título universitario a partir del año 2020 y que deseen dar en la institución provincial sus primeros pasos en el mundo laboral. Una oferta que abarca quince especialidades diferentes y unas becas que se prolongan a lo largo de doce meses, contando con una dotación mensual de 900 euros cada una, según establecen las bases que se han publicado este lunes en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP). El plazo para presentar las solicitudes comienza este 20 de noviembre y va a discurrir hasta el 9 de diciembre.

Uno de los objetivos principales pasa por facilitar a personas residentes en la provincia -y que poseen determinadas titulaciones universitarias correspondientes a estudios impartidos en centros del territorio segoviano- puedan realizar esa formación práctica dentro de la propia Diputación, como se viene haciendo desde el año 2016. De este modo, en régimen de concurrencia competitiva, se convocan dos becas tanto para la especialidad de Psicología como para la de Administración y Dirección de Empresas y

una en el caso de las siguientes especialidades: Publicidad y Relaciones Públicas, Arquitectura Superior, Informática, Relaciones Laborales y Recursos Humanos, Educación Social, Trabajo Social, Terapia Ocupaciones y Derecho. La convocatoria también incluye una para Derecho/Historia, otra para Derecho/Historia/Antropología y otra para Química/Biología, indistintamente para una u otra de esas especialidades.

La formación se realizará bajo la supervisión de un/a tutor/a por cada beca, designados por la Presidencia de la Corporación. Además, una de las becas de Administración y Dirección de Empresas va destinada al Área de Asuntos Sociales. Las adjudicaciones se realizarán tras la valoración de una comisión designada al efecto. Estas becas no significarán, en caso alguno, prestación de servicios ni relación funcionarial o laboral con la Diputación.

Los destinatarios de estas becas, una vez se haya producido la selección, colaborarán con la actividad diaria de la institución en sus distintas Áreas y aprenderán, junto a los trabajadores del Palacio Provincial, el Palacio de Las Monas, el VICAM, la Casa del Sello o los distintos centros dependientes de la Diputación, en qué consisten los diferentes servicios que se prestan a los ayuntamientos y a las personas que viven en los pueblos de la provincia.

Los solicitantes deben tener cumplidos los 18 años de edad, poseer la capacidad funcional correspondiente al ejercicio normal de la actividad, no estar incurso en supuesto alguno de prohibición, estar en posesión del título universitario correspondiente a la especialidad a la que se opta conforme las bases y haber obtenido dicho título a partir de 2020, estar empadronado en cualquier municipio de la provincia y no haber sido beneficiario den una convocatoria anterior de una beca de cualquier Administración Pública con el mismo objeto. Y en el caso de resultar adjudicatario, en la fecha de formalización de la beca, el interesado deberá reunir el requisito de no realizar un trabajo remunerado. Los detalles de la convocatoria se pueden consultar en https://www.dipsegovia.es/la-institucion/servicios/servicio-de-personal/oferta-de-empleo/becas-de-practicas-formativas.