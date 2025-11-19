La Policía Nacional detiene en Valladolid a un hombre por una reclamación judicial internacional

Investigadores de la Policía Nacional en Valladolid han detenido a un hombre el día 17 de noviembre sobre el que pesaba una reclamación judicial internacional emitida por las autoridades de Marruecos. El Grupo 2º de la Oficina Central Nacional de Localización de Fugitivos, puso sobre aviso a los investigadores de Valladolid de que todos los indicios apuntaban a que se encontraba en Valladolid un hombre buscado por las autoridades de Marruecos.

El varón estaba buscado por los hechos acaecidos en la playa de Ras Rmel en la región de Tánger en Marruecos, el 3 de diciembre de 2020. Agentes de las Fuerzas Armadas Reales de Marruecos frustraron una operación de emigración ilegal hacia España, deteniendo una embarcación neumática que se disponía a zarpar con 22 personas.

La investigación de las autoridades de Marruecos determinó la identidad del responsable imputado por delitos de asociación de malhechores y organización de emigración ilegal. Sobre el hombre se cursó una reclamación judicial internacional, alcanzando una pena máxima de 20 años en Marruecos los delitos que se le imputan.

Los investigadores de la Policía Nacional en Valladolid, una vez que tuvieron conocimiento de la requisitoria, iniciaron las pesquisas para localizar al hombre de nacionalidad marroquí, culminando con su detención en la calle Prado de la Magdalena en Valladolid, en la tarde del día 17 de noviembre.

La detención ha sido comunicada al Juzgado de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, al objeto de poner a disposición de las autoridades marroquís al fugitivo detenido.