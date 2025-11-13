Investigan la aparición del cuerpo de un hombre en el río Ebro en Miranda (Burgos)

La Policía Nacional está investigando la aparición del cuerpo de un hombre, este jueves 13 de noviembre por la mañana, en el río Ebro a su paso por la localidad de Miranda de Ebro (Burgos), han confirmado a EFE fuentes de la Subdelegación del Gobierno en la provincial.

Sobre las diez de la mañana se dio aviso de la existencia de un cuerpo en el agua, lo que movilizó a efectivos de la Policía Nacional, la Policía Local y los Bomberos, que rescataron un par de horas después el cadáver del hombre, sin que por el momento se conozcan más detalles sobre lo ocurrido. La Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer los hechos, y de momento no descartan ninguna hipótesis.